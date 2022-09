El comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, ha intentat sufocar la crisi que s’ha desencadenat en cobrar dimensió pública el pols que havia plantejat a la conselleria d’Interior. Estela va exigir a principis d’estiu que s’apartés de la prefectura el seu número 2, el comissari Eduard Sallent, en constatar que, segons les fonts consultades per El Periódico, Sallent prenia decisions pel seu compte que prèviament havia pactat amb el director general, Pere Ferrer. Estela, si no s’apartava a Sallent, estava disposat a abandonar la prefectura del cos de seguretat.

Estela es negava a consentir que Sallent manés més que ell des de la segona fila. I comptava amb el suport de la majoria de comandaments dels Mossos, que entenen que posar-se del costat del comissari en cap en aquest cas és situar-se també en contra d’ingerències polítiques que als seus ulls representa la continuïtat de Sallent. Però Estela, després de les notícies que han revelat quina era la situació real de tensió que es vivia a la prefectura, ha decidit aixecar el peu de l’accelerador per rebaixar la tensió, i ha traslladat el missatge als agents que seguirà al capdavant de la policia catalana.

El departament li havia deixat clar que no acceptava el pols i que no apartaria Sallent, un comissari més receptiu a les seves instruccions i al qual veuen imprescindible per impedir que el cos torni a bunqueritzar-se –aquesta va ser l’expressió que van usar fa nou mesos– com consideren que passava quan el manava el major Josep Lluís Trapero. Una font d’Interior admetia dimarts que Estela i Sallent no havien encaixat però remarcava que tots dos havien d’acceptar que se’ls havia triat per treballar junts. Així sembla que passarà. El pols sembla haver-lo guanyat Elena. O haver-ho perdut Estela.

Dimarts, les converses entre Estela i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que encara es troba convalescent d’un problema de salut, es van succeir al llarg de tota la jornada intentant acostar posicions i intentant així mateix buscar una sortida a una situació que danya greument la imatge del cos policial, segons lamenten agents, comandaments i sindicats. Segons fonts d’Interior, conseller i comissari es van posar d’acord i va ser el mateix Estela qui finalment va plantejar a Elena la possibilitat d’enviar una carta interna a tots els agents ahir dimecres. Una solució que va agradar al conseller.

En la missiva, que també s’ha enviat a tots els mitjans de comunicació a través de l’oficina de premsa dels Mossos, Estela es dirigeix als policies per assegurar-los que, després de les informacions publicades, compta amb el suport del conseller d’Interior i també de la prefectura –de la qual formen part el mateix Sallent, que no es mou del número 2, la intendent Rosa Bosch i la portaveu Montse Escudé–. El comissari en cap, en una al·lusió no explícita a les protestes per la suposada ingerència política excessiva d’ERC en el funcionament de l’estructura policial, recorda també que els Mossos estan subjectes a les «polítiques públiques» i, especialment, a les de l’àmbit de seguretat. I afegia, en una frase que accepta més d’una interpretació, que treballa per atendre-les «mantenint la governança interna del cos». Estela assenyala que la seva etapa va començar fa només nou mesos i que aquesta està «plena d’oportunitats per al cos» i per als agents. Un període que estarà marcat per noves promocions, l’arribada de nous vehicles i uniformes i l’inici de projectes estratègics relacionats amb nous reptes de seguretat.