Les investigacions sobre les fuites detectades als gasoductes Nord Stream 1 i Nord Stream 2, que uneix Rússia i Alemanya, es mantenen. Els ministres d’Energia de Dinamarca, Suècia i Alemanya informaran de la situació la resta de socis europeus avui en un consell extraordinari d’energia per adoptar noves mesures per aturar els elevats preus del gas i l’electricitat, però la preocupació creix a tots els nivells i en tots els organismes. També al si de l’OTAN, que ahir va respondre amb contundència a les informacions que apunten a un possible sabotatge. «Qualsevol atac deliberat contra les infraestructures crítiques dels [països] aliats rebrà una resposta unida i decidida», ha avisat en un comunicat.

Una advertència que arriba després de l’escalada de les tensions entre Moscou i Occident i en vigílies de l’annexió de les regions del Donbass, Kherson i Zaporíjia a Rússia, després dels simulacres de referèndums qualificats d’il·legals per la Unió Europea (UE). «Nosaltres, com a aliats, ens hem compromès a preparar-nos, dissuadir i defensar-nos contra l’ús coercitiu de l’energia i altres tàctiques híbrides per part d’actors estatals i no estatals», va advertir l’OTAN en un comunicat en què reafirma el seu suport a «les investigacions en curs per determinar l’origen dels danys».

Els països aliats, amb el seu secretari general, Jens Stoltenberg, al capdavant, van expressar la seva profunda «preocupació» pels danys a les dues canonades en aigües internacionals del mar Bàltic. El Nord Stream 2 mai ha arribat a operar per la decisió d’Alemanya de paralitzar fa uns mesos el procediment de certificació, mentre que el Nord Stream 1 no envia des de principis de mes gas a la UE per un suposat problema de funcionament. «Tota la informació disponible actualment indica que és el resultat d’actes de sabotatge deliberats, imprudents i irresponsables», va estimar l’OTAN, que va avisar que les fuites provoquen «riscos per a la navegació i perjudicis mediambientals considerables».

La declaració es va fer després de la confirmació de Suècia de l’existència d’una quarta fuita al gasoducte Nord Stream 2 que se suma a les tres ja detectades des de dilluns per les autoritats daneses i sueques. Mentrestant, a Brussel·les continuen esperant els resultats de la investigació i en paral·lel treballen per reforçar la resistència de les infraestructures crítiques europees. «Contactarem amb tots els estats membres i farem tests d’estrès a les infraestructures crítiques», va anunciar dimecres la comissària d’Interior, Ylva Johannson, en una entrevista amb la cadena alemanya ZDF.