El ple del Tribunal Constitucional (TC) dona la raó al Govern de Rajoy i ha anul·lat vuit articles i la disposició transitòria primera de la llei del Parlament de comerç, serveis i fires del 2017, perquè incorren en «una efectiva contradicció amb la legislació bàsica estatal en matèria d’horaris comercials» i suposen una invasió de les competències de l’Estat.

El TC declara per unanimitat inconstitucionals els articles 36.2 b), que redueix el límit mínim establert per la normativa bàsica estatal d’hores setmanals d’obertura; el 37, per la introducció de restriccions d’horaris i de dies d’obertura incompatibles amb la llibertat horària reconeguda per la normativa bàsica estatal, i l’article 69, que altera els terminis de prescripció fixats en la normativa bàsica estatal per a determinades sancions. La disposició transitòria primera també és anul·lada quan estableix un termini de caducitat de les declaracions de municipis d’interès turístic incompatible amb la normativa bàsica estatal. Anul·la l’article 38 perquè estableix regles de silenci negatiu davant la falta de resolució expressa de l’Administració autonòmica quant a la condició de municipi turístic, i per connexió el seu apartat 2, que limita la vigència màxima de l’excepció aplicable als municipis turístics, i el 6, referit a la pròrroga de la condició de municipi turístic.