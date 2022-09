El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat la petició de la Generalitat per revocar les mesures cautelars que s’apliquen en sis centres educatius i que obliguen a impartir el 25% de les classes en castellà. En sis resolucions diferents, el TSJC argumenta que la nova normativa aprovada pel Govern i el Parlament «no afecta de forma automàtica» les resolucions judicials prèvies que havien acordat implementar aquestes mesures cautelars. Segons el tribunal, la nova regulació sí que influeix en els nous projectes lingüístics que es facin a cada centre, però mentre això no passi, «la mesura no resulta incompatible amb el nou marc normatiu».

En aquest sentit, afegeix que és cert que el nou marc pot limitar la tutela cautelar que es pugui acordar a futur, i és per això que el TSJC ha exterioritzat els seus dubtes sobre la constitucionalitat de la nova regulació. Amb aquestes sis resolucions ja són vuit en total les que mantenen les mesures cautelars dictades prèviament per aplicar el 25% de castellà en centres concrets. Aquestes sis conegudes ara fan referències a centres de Sant Esteve Sesrovires, Sant Pere de Ribes, , Canet, Cubelles, Tarragona i els Pallaresos.