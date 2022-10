La presidenta d’En Comú Podem (ECP), Jéssica Albiach, va demanar ahir al president la Generalitat, Pere Aragonès, que «agafi les regnes del país» i que «controli d’una vegada el Govern», i va afirmart que els catalans «no podem estar eternament esperant a veure si Junts vol ser o no a l’executiu».

«Tenim un govern paralitzat, esfondrat i al qual se l’estan menjant els problemes», va afirmar Albiach en un acte a Santa Perpètua de Mogoda. «Són incapaços de tancar una sola crisi, van encadenant una darrere l’altra», va assegurar, i va criticar que «només parlen dels seus problemes».

La dirigent va afegir que les institucions són importants per fer front a la crisi. «Necessitem governs forts i estables», va concloure, i va destacar que la «inflació s’està menjant els salaris de la gent».

Albiach va contraposar la situació del Govern a la del seu partit, que, segons ella, treballa «discretament». «Governem amb tota la humanitat i solvència», va reblar, i va assegurar que aquesta és «la bona política».

La presidenta d’En Comú Podem es va preguntar retòricament què passarà en els propers dies i va respondre: «Un cop més estarem pendents del que fa Junts» o de si «Aragonès es decideix finalment a liderar el Govern».

Davant d’aquest immobilisme, Albiach va afirmar que en les properes eleccions municipals sortiran «a guanyar vida, drets, tranquil·litat i seguretat» per a tota la ciutadania. «Davant aquells que pensen que el municipalisme és la petita política, per a nosaltres no hi ha res més gran», va remarcar.

En un vídeo a la militància, la líder dels comuns va fer una crida a aprofitar l’«enfonsament» del Govern per portar a terme una «transformació catalana», per a la qual han d’anar «de la mà unes institucions fortes i el moviment popular». Amb això «podrem aturar els peus als que volen tornar a un país en blanc i negre».