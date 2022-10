L’intendent dels Mossos d’Esquadra Toni Rodríguez va presentar una demanda el maig contra el departament d’Interior en la qual denuncia que va ser destituït com a responsable de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC) per protegir de les ingerències polítiques les investigacions de corrupció que afectaven l’exconseller d’Interior Miquel Buch i a l’expresidenta del Parlament Laura Borràs. El cas de Buch, cap polític dels Mossos i que ara s’enfronta a una petició de sis anys de presó, va ser el que va desencadenar més friccions entre Rodríguez i l’actual número dos de la policia catalana, Eduard Sallent, a qui en la demanda s’acusa de sol·licitar informació d’una recerca judicialitzada.

La demanda, a la qual ha tingut accés El Periódico i que va avançar El País, haurà de resoldre’s per la via administrativa. Al text s’argumenta que no va haver-hi una altra motivació que l’anterior per apartar Rodríguez el desembre de 2021 d’un càrrec que ostentava des d’abril de 2021 perquè, es raona, havia obtingut la màxima valoració en l’acompliment d’aquesta plaça i en les anteriors etapes com a número dos de la CGIC o al capdavant de la Divisió d’Investigació Criminal. I, després de deixar constància que la seva destitució no va ser motivada i que se’l va enviar a un destí que correspon a un rang inferior al d’intendent, se sol·licita la seva restitució al capdavant de la CGIC. A principis de 2019, la fiscalia va encarregar als Mossos investigar si el llavors conseller d’Interior, Miquel Buch, havia prevaricat en crear per a un sergent un càrrec d’assessor personal del departament que, en el fons, el que li permetia era disposar d’un sou sense la necessitat de treballar de policia i poder així exercir d’escorta de Carles Puigdemont a Bèlgica. La petició era delicada perquè Buch era el cap polític dels Mossos i perquè el sergent era parent de Miquel Esquius, llavors comissari cap dels Mossos. Esquius va donar ordre que s’investigués a fons.