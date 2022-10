El ministre britànic d’Economia, Kwasi Kwarteng, va anunciar ahir que el Govern renunciarà a abaixar el tram més alt de l’impost sobre la renda del 45% al 40%, una decisió que havia suscitat una rebel·lió en les files conservadores. «L’abolició de la taxa del 45% s’havia convertit en una distracció en la nostra missió primordial d’abordar els desafiaments del nostre país. Com a conseqüència, no seguirem endavant amb la seva abolició. Ho entenem, i hem escoltat», va assenyalar el ministre en un comunicat.

El pla fiscal presentat per Kwarteng el 23 de setembre havia creat convulsions als mercats davant dels dubtes sobre la capacitat de Londres d’assumir el deute públic generat per la baixada d’impostos, per l’absència de previsions de creixement. La primera ministra, Liz Truss, que va assumir el poder fa menys d’un mes, defensava encara diumenge en una entrevista a la BBC la decisió de baixar els impostos als majors ingressos, encara que la va atribuir directament al seu ministre d’Economia. El gir de 180 graus conegut ahir respon, segons els mitjans britànics, a l’amenaça creixent de diputats «tories» de votar en contra del pla en el Parlament. Amb la renúncia a rebaixar l’impost sobre la renda als més rics, el titular d’Economia considera que podrà «enfocar-se a dur a terme les parts principals del paquet de creixement». En primer lloc, cita el pla d’ajuda a llars i empreses per a pagar les factures energètiques, que es dispararan en els pròxims mesos a conseqüència de la guerra a Ucraïna. Kwarteng també prosseguirà amb la seva intenció de «rebaixar impostos i posar diners a les butxaques de 30 milions de persones».