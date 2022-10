La militància de Junts tindrà l’última paraula sobre la ruptura del Govern. L’executiva del partit va tancar ahir la fórmula amb la qual consultarà els 6.465 afiliats, entre dijous i el divendres, si han de romandre o abandonar el Consell Executiu. I ho farà amb una introducció a la pregunta en la qual furga en els «incompliments» d’ERC abans que votin sí, no o en blanc a l’interrogant «Vols que Junts continuï formant part del Govern de Catalunya?».

El secretari general Jordi Turull va comparèixer en roda de premsa per detallar la negociació amb el president Pere Aragonès al llarg de les hores anteriors i va defensar que, malgrat la seva voluntat d’acord, els republicans es van tancar a qualsevol pacte que salvés la coalició.

«El congrés nacional del partit va aprovar que s’haurà de consultar a les bases la possibilitat de continuar o no al Govern. Feta una auditoria de l’acord de Govern entre Junts i ERC de 17 de maig de 2021, s’han constatat incompliments en elements centrals. En aquest sentit, Junts ha formulat una sèrie de propostes per garantir el compliment de l’acord. Aquestes propostes, fins al moment, no han estat acceptades per ERC», s’introdueix abans de la pregunta.

Després d’un cap de setmana frenètic, ERC i Junts no van arribar a tancar un acord per reconduir la crisi que viu el Govern. Els canals de comunicació entre el president i Turull van estar oberts, amb major o menor intensitat, durant el diumenge, però va ser infructuós. Junts va anunciar dijous passat que sotmetria a consideració de la militància la permanència o no al Consell Executiu però que, abans, intentaria conversar ‘in extremis’ sobre una sèrie de concrecions sobre les tres condicions que al seu judici no compleixen amb el pacte de govern, que no va aclarir fins a la tarda següent: la restitució de Puigneró, que es creï un nou estat major amb el Consell per la República com a ‘sanedrí’, que s’accepti la seva alineació en la taula de diàleg encara que no sigui de consellers, i que hi hagi coordinació al Congrés. Uns punts que, segons fonts de Palau, estan posades a mida per no ser acceptades, ja que formen part de les principals renúncies del partit si fossin acceptades per Aragonès.

A última hora de la nit de diumenge, la postconvergència va anul·lar una de les seves exigències, la restitució de Puigneró, ja que, segons diverses fonts, el propi exvicepresident va voler sortir-se de l’equació i va demanar a Turull que no s’usés el seu nom per negociar amb ERC. De totes maneres, des de Palau defensen que la proposta els va arribar via whatsapp, de manera genèrica, i que mantenia la voluntat que l’ens parainstitucional de Puigdemont fos el comandament de la direcció estratègica (fet inassumible per als republicans i que ja va protagonitzar els xocs per formar Govern el 2021), però deixaven enrere la petició sobre Puigneró, cosa que «no resol res i que planteja molts més dubtes».

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va assegurar ahir que els republicans estan «preparats per a tots els escenaris, també un govern en solitari d’ERC». En roda de premsa, Vilalta va dir que volen un Govern «fort i estable» i va insistir a Junts que són els que han de decidir «què volen fer». Al seu entendre, hi ha una part «notable» de JxCat que «des del principi treballa per trencar el Govern».

D’altra banda, Xavier Trias va assegurar ahir que ha congelat la seva decisió de ser candidat de Junts a les municipals del 2023 a la capital catalana perquè està «estupefacte» per les baralles dins del partit i amb ERC. Trias va dir que «seria absolutament sorprenent, erroni i equivocat trencar el Govern».