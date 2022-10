El nou pla fiscal acordat entre els dos socis de coalició del Govern central abaixa d’una bruta autoguiada amb GPS anda els impostos en uns 1.900 milions a treballadors, autònoms i pimes. De l’altra, els apuja en uns 5.650 milions a patrimonis, rendes de capital i grups consolidats. Amb el nou impost de solidaritat, de caràcter estatal, el Govern ha intentat frenar l’hemorràgia d’eliminació de l’impost de patrimoni des de Madrid i Andalusia a la resta de comunitats.

Ha quedat la idea d’improvisació, que el Govern corria de qualsevol manera després dels anuncis d’Andalusia i de València i que tenien por de no poder parar una carrera fiscal a la baixa.

En aquest paquet de mesures fiscals hi hem estat treballant pràcticament des de l’estiu, després de l’anunci del president dels nous impostos a les energètiques i a la banca. ¡Que em diguin qui és el que pot improvisar un paquet com aquest, perquè el fitxo! Això és un treball que es va desenvolupant, des del moment en què vam veure que es prorrogava la situació d’Ucraïna i que necessitàvem més capacitat recaptatòria per poder finançar els 30.000 milions de despesa addicional que ja hem tingut amb les mesures adoptades. Jo diria que el que travessa el model fiscal són dues claus: una, que té a veure amb combatre la desigualtat. I en segon lloc, hem de preservar l’estat del benestar. Demanem un esforç major, en algun cas temporal, a aquells que tenen més capacitat econòmica per ajudar els que en tenen menys.

El nou impost de solidaritat sembla més un mecanisme per forçar una tributació mínima en l’impost de patrimoni de comunitats com Madrid o Andalusia, on ja no existeix.

Nosaltres des de feia diversos mesos que treballàvem en l’impost de solidaritat de manera important. Pocs dies abans de donar a conèixer les nostres mesures es va anunciar l’eliminació de l’impost de patrimoni a Andalusia, una mesura, des del meu punt de vista, absolutament desencertada i inoportuna. En un moment com aquest, quan més es necessita el suport del sector públic en els col·lectius més vulnerables, el PP practica una política fiscal de protecció de les elits. Madrid té capacitat d’abaixar els tributs sense que hi hagi una hecatombe en el seu finançament, per efecte de la capitalitat. Altres comunitats, com Andalusia, intenten competir fiscalment amb Madrid, cosa que no té cap sentit. Del que es tracta [amb l’impost de solidaritat] és que no hi hagi un efecte contagi en l’eliminació de l’impost de patrimoni. Perquè hi ha comunitats que protesten i diuen «miri, com pot vostè demanar un volum més gran de recursos, que li paguen el conjunt dels ciutadans, quan en la seva competència vostè practica el populisme fiscal i prefereix guanyar punts teòricament electoralment, però després demana al papa Estat més diners». Populisme fiscal, buidament fiscal, digui-li com vulgui, però aquesta carrera a la baixa de comunitats no té sentit. Caldrà debatre-ho quan es discuteixi el model de finançament autonòmic. Mentrestant, el que hem fet és posar en marxa un tribut que evita la doble imposició, ja que permet descomptar-ne la quota que s’estigui pagant en cada comunitat de l’impost sobre el patrimoni.

L’objectiu final no sembla ser gravar les fortunes més altes -que ja ho estan on hi ha l’impost de patrimoni-, sinó aplicar un mínim on no existeix el tribut.

Sembla raonable demanar una contribució més elevada als qui tenen patrimoni per sobre dels tres milions. Per regla general, a les comunitats on l’impost de patrimoni existeix i està intacte, no hi haurà cap tipus de contribució afegida per als seus contribuents. A les comunitats autònomes on s’ha eliminat l’impost, sí que hi haurà contribució afegida. Però l’objectiu del Govern no és posar on no n’hi ha. El Govern no va contra ningú ni a favor de ningú. És simplement per justícia fiscal.

El president extremeny, Fernández Vara, ha dit que observarà amb un somriure quan en el nou finançament autonòmic les comunitats que han abaixat impostos, com València, comencin a demanar més diners. ¿Tindrà vostè aquest mateix somriure? .

El senyor Fernández Vara diu una cosa que és d’absolut sentit comú i que amb altres paraules també l’he dit jo. I que té a veure amb com és possible que Espanya estigui protagonitzant situacions de baixades fiscals entre comunitats autònomes quan estem demanant a Europa 140.000 milions d’euros. Difícil d’explicar perquè, entre altres raons, un dels compromisos europeus és anar progressivament reduint la bretxa fiscal amb el conjunt d’Europa.

El que crida l’atenció és que també ha estat una comunitat socialista, el País Valencià de Ximo Puig, qui ha fet una rebaixa.

Tots els governs socialistes estem d’acord en una cosa: protegir les rendes baixes i l’estat del benestar. I això és lloable. El problema és l’instrument. I si s’utilitza la deflactació de la tarifa [rebaixa lineal dels trams de la tarifa per compensar la inflació], això provoca una baixada fiscal per a totes les rendes, no només per a les baixes. Li posaré un exemple: amb la deflactació de l’IRPF, una renda de 18.000 euros pot tenir un estalvi entorn de 30 euros; amb la baixada que ha acordat el Govern és de 740 euros. La rebaixa mitjana per als salaris per sota dels 21.000 euros serà de 400 euros, que és una quantitat important. Ara bé, amb la deflactació l’estalvi mitjà baixa als 40 euros.

Però el Govern valencià explica que la seva rebaixa de l’IRPF no consisteix a deflactar la tarifa, sinó a crear-ne una de nova que permet abaixar els impostos per a trams fins a 60.000 euros i que els superiors continuïn pagant el mateix...

Doncs llavors perfecte. Llavors és un problema dels titulars de premsa que han dit que el senyor Puig ha fet el mateix que proposa el PP. Si el senyor Puig no fa el mateix que farà la senyora Díaz Ayuso, perfecte.

Madrid ha avançat que portarà al Constitucional el nou impost de solidaritat, per envair les competències i recentralitzar la imposició sobre patrimoni.

La senyora Díaz Ayuso permanentment trasllada que ho portarà tot als tribunals. Que ho faci, que ho faci. No es pot intentar simular que les competències que ha d’exercir el Govern d’Espanya es poden fer des de la Comunitat de Madrid.

El 2023 passarà que els patrimonis madrilenys de més de tres milions tributaran per a l’Estat i no per a l’autonomia?

Això dependrà del que faci la Comunitat de Madrid, però podria passar que patrimonis que en aquest moment no tributen a Madrid hagin de fer durant dos anys un esforç addicional i que tributin davant el Govern d’Espanya.

Com pensen complir en els Pressupostos del 2023 el compromís de Sánchez d’una despesa més gran en Defensa que rebutja el seu soci de Govern, Unides Podem?

He de ser prudent. No diré cap de les mesures que es podran contemplar en els Pressupostos sense que estigui tancat l’acord. L’únic que li transmetré és que els compromisos del president es compleixen. I amb això crec que deixo clar que si el president anuncia que hi ha d’haver de manera progressiva un increment en la despesa en seguretat, n’hi haurà.

Es podrà millorar el subsidi d’atur o introduir una prestació per criança de fills, com exigeix UP?

Insisteixo, seré prudent.

ERC ha posat sobre la taula la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió per aprovar el Pressupost, ho acceptaran?, els preocupa la ruptura al Govern català?

El Govern el que vol és que hi hagi estabilitat a tot arreu. Però sí que diria que per a nosaltres és molt important continuar mantenint les vies de diàleg. Creiem que ha donat fruit, que han estat bo per a Catalunya la conformació dels diferents pressupostos.

Vol dir que el PSC pot donar suport al pressupost de la Generalitat i a canvi ERC al del Govern?

No, jo no parlo del que el PSC farà. Quan negociem, no incloem qüestions diferents de les pressupostàries. Espero que Esquerra actuï amb la responsabilitat d’altres vegades, més enllà de la pretensió sobre altres legislacions, que vostès coneixen i que per a mi és absolutament respectable.

Hem sabut aquests dies que han sopat junts Yolanda Díaz i Alberto Núñez Feijóo, ¿té previst també sopar amb ell?

Ara mateix no ho tinc a la meva agenda.

Van parlar sobre la rebaixa de l’IVA als aliments bàsics i als productes per a celíacs, en què tots dos estan d’acord. ¿El Govern es planteja aprovar-ho?

El paquet fiscal que el Govern té previst desenvolupar ja l’ha presentat i l’únic que queda pendent és veure si, quan s’aproximi el final de mesures extraordinàries, com la rebaixa de l’IVA de la llum i del gas, s’ha de prorrogar.

I els 20 cèntims de la gasolina? És una mesura que ha rebut crítiques d’organismes com el Fons Monetari, i el preu dels carburants està per sota dels nivells de preguerra.

És que és prematur encara saber quin serà el preu del barril al llarg dels pròxims mesos i per tant, quin serà el preu dels combustibles. Però estem assistint a una baixada que veiem amb bons ulls i el mes de novembre o desembre podrem prendre la decisió.

El comissari de Justícia està de visita aquests dies a Espanya. Ha demanat renovar el Consell General del Poder Judicial i immediatament canviar el model d’elecció dels jutges.

Jo crec que hem estat molt pedagògics. El Poder Legislatiu, l’Executiu i el Judicial han d’emanar de l’única font democràtica que té el nostre país, que és el poble, i per tant, de la representació legítima que s’estableix al Congrés dels Diputats.

Però Brussel·les està demanant una altra cosa.

No, jo no diria que Brussel·les està demanant una altra cosa. Que algú vol dir que als jutges els posen els polítics, menteix i ho sap, que menteix.