Els joves catalans aproven la policia, amb un 5,8 per als Mossos d’Esquadra i un 5,5 per a les locals, encara que el 25,9% justifica la violència per protestar contra abusos de poder i el 19,8% defensa els enfrontaments amb els agents si se senten atacats.

Així ho constata un estudi de la Fundació per a la Seguretat Pública, elaborat per Gesop i Knet a partir de 825 enquestes a joves d’entre 14 i 30 anys i a un treball de camp amb entrevistes i observació de macrobotellots. L’estudi, el primer d’aquestes característiques dirigit específicament als joves, es va encarregar arran que els cossos policials van detectar un agreujament en la seva percepció respecte a les negativa a obeir la seva autoritat i fins i tot de respondre amb violència a les seves intervencions en escenaris com els botellots. Segons l’estudi, el 25,9% dels joves considera que la violència -sense especificar de quin tipus- està justificada per protestar contra el que consideren abusos de poder o per opressions del sistema.