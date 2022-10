L’Audiència de Barcelona va jutjar ahir dos policies nacionals que van ser destinats a Catalunya per impedir l’1-O per haver pegat, en un ascensor de la Prefectura Superior de Policia, que no té càmeres, a un jove al qual van detenir quan tornava d’una manifestació «antisistema». Al banc dels acusats de la secció sisena de l’Audiència de Barcelona s’hi van asseure els dos policies nacionals i el jove detingut, acusat d’un delicte d’atemptat a l’autoritat perquè, segons mantenen els agents, va donar un cop a un dels policies quan li van demanar que s’identifiqués.

En aquest cas de denúncies creuades, la Fiscalia només acusa el manifestant, per a qui demana dos anys de presó per un delicte d’atemptat a l’autoritat -i, alternativament, sis mesos per resistència-, en no donar credibilitat a la denúncia que el jove va presentar contra els policies, perquè ho va fer mes i mig després dels fets.

Per la seva banda, l’acusació particular exercida pel detingut, Roger, demana quatre anys de presó i cinc d’inhabilitació per als dos policies, als quals acusa d’un delicte contra la integritat moral.

Els fets jutjats van tenir lloc l’11 de novembre del 2017, quan el jove, que tenia 21 anys, pujava per la Via Laietana de Barcelona per la vorera de davant de la Prefectura Superior de Policia, que estava fortament custodiada perquè feia poc de les càrregues de l’1-O.

El Roger tornava amb un grup d’amics d’una manifestació «antifeixista» -en protesta per l’enjudiciament d’un grup de joves antisistema- que instants abans havien desfilat per davant de la Prefectura Superior de Policia, on, va reconèixer un dels seus acompanyants, s’havien cridat els habituals càntics i «imprecacions» contra la Policia Nacional.

A partir d’aquí, difereix el relat de fets d’ambdues parts: el Roger i els seus amics mantenen que diversos policies que custodiaven l’entrada a Prefectura van travessar la via i, sense cap avís, van apartar l’acusat del grup, el van detenir i el van introduir a les dependències policials.