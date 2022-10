Una negociació intensa de matinada i una trobada al matí. Així es va acabar ahir la negociació entre PSOE i Unides Podem per tancar el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023. Després de dies d’estira-i-arronsa, els dos partits del Govern de coalició van arribar a un pacte que ahir aprovava el Consell de Ministres. A continuació, les principals claus de l’acord:

Reforma fiscal. La setmana passada, PSOE i Unides Podem van presentar una reforma fiscal que inclouran als Pressupostos per a l’any vinent. Entre les mesures pactades s’inclouen bonificacions en l’IRPF per a les rendes per sota dels 21.000 euros, així com rebaixes per a autònoms i pimes, mentre s’augmenta la tributació de les rendes del capital superiors a 200.000 euros. A més, paral·lelament, impulsaran un llei per implementar un nou impost per als patrimonis de més de tres milions d’euros. L’Executiu calcula que, en conjunt, aquestes mesures aconseguiran més recaptació, de 3.144 milions d’euros en dos anys (2023 i 2024).

Apujar el subsidi per desocupació. Els comptes públics per a l’any que ve revertiran les retallades del Govern de Mariano Rajoy sobre el subsidi de desocupació. El 2012, el PP va rebaixar la prestació per desocupació a partir del setè mes del 60% de la base reguladora al 50%. Ara, socialistes i morats han acordat recuperar aquest 10%. Díaz va assegurar a Twitter que la mesura beneficiarà més de 300.000 persones.

Incrementar l’IPREM. El projecte de Pressupostos també inclourà un augment de l’IPREM (Indicador de Renda d’Efectes Múltiples) de 579 euros mensuals a 600 euros. L’IPREM és un índex que es pren com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi de desocupació, per la qual cosa això afectarà a l’alça el càlcul de l’ingrés mínim vital, de les pensions no contributives i altres ajuts autonòmics.

L’IVA de les compreses. En les negociacions del passat any, Unides Podem i la resta de socis parlamentaris van tractar d’incloure una rebaixa de l’IVA dels productes d’higiene femenina. Amb tot, el PSOE s’hi va negar. Enguany, els socialistes han acceptat incloure la mesura i es rebaixarà l’IVA al 4% de tots els productes d’higiene femenina, així com dels preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

Increment de la despesa social. El projecte pressupostari per al 2023, que té un sostre de despesa de 198.221 milions d’euros (l’1,1% més que el 2022), també recull un augment de 600 milions d’euros per al Pla de Xoc en Dependència, dirigit pel Ministeri de Drets Socials, que lidera Ione Belarra. Díaz va subratllar que això servirà per reduir la llista d’espera, «implementar noves prestacions i serveis i millorar les condicions laborals de qui cuida».

A més, s’augmenten els pressupostos del Ministeri d’Igualtat per al Pla de reinserció de víctimes de tràfic i el Programa Corresponsables.

Puja de sou per als funcionaris. PSOE i Unides Podem han inclòs als comptes públics la puja del sou dels funcionaris el 2023 el 2,5% fix, més un altre punt variable. És a dir, fins al 3,5% l’any vinent. Després d’acordar-ho la setmana passada amb CCOO i UGT, l’Executiu té previst incrementar els sous fins a un 7,5% des d’ara fins al 2024.

Pujada de les pensions. Fora del sostre de despesa aprovada pel Govern, el projecte de Pressupostos aprovat també recull la pujada de les pensions el 2023 d’acord amb la inflació mitjana entre el novembre del 20221 i el novembre del 2022. Per tant, es preveu que a partir de l’1 de gener del 2023 les pensions s’incrementin entorn d’un 8%.

La llei de famílies. Els dos socis del Govern han acordat tramitar d’urgència la llei de famílies i han consensuat algunes de les mesures que inclourà. Entre aquestes hi ha un xec bebè de 100 euros mensuals per a les famílies que tinguin menors d’entre 0 i 3 anys. Fins ara, aquesta ajuda la reben les dones treballadores, però s’estendrà a les persones amb fills menors que estiguin o hagin estat a la Seguretat Social o mutualitat durant 30 dies o hagin rebut una prestació (contributiva o assistencial) del sistema de protecció de la desocupació. Aquesta norma, que no se sap quan es podrà aprovar i si tindrà el suport del Congrés, també igualarà les famílies monoparentals femenines amb dos fills a la categoria de família nombrosa. D’altra banda, inclourà un permís de cures de 7 dies anuals.

Es manté la gratuïtat dels trens. La gratuïtat dels abonaments de mitjana distància de Renfe, Cercanías i Rodalies es mantindrà el 2023 i serà «estructural», segons va anunciar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. La responsable de Transport, Raquel Sánchez, va explicar que la intenció «és continuar impulsant el transport públic per a reduir les emissions i la dependència energètica i alleujar l’economia de les famílies».

Per la seva banda, el Govern català també està disposat a prorrogar les seves bonificacions al transport el 2023 en els principals abonaments que gestiona si l’Executiu central manté la seva bonificació del 30 % per a aquest tipus de transport, de manera que els títols en qüestió podrien adquirir-se, com ara, amb un 50 % de descompte.