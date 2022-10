«Anar a l’oposició ens permetrà poder explicar la nostra estratègia sense interferències ni sorolls»

Per què votarà sortir del Govern?

Pels incompliments del pacte de govern que per nosaltres són essencials: direcció estratègica independentista; coordinació institucional amb Madrid, que és de sentit comú; i perquè la taula de diàleg, on s’ha de parlar d’autodeterminació i amnistia, no ha donat fruits. Quan se li va demanar concrecions i garanties al president Aragonès al debat de política general va respondre amb evasives. I quan se li va tornar a repreguntar li vam dir que se sotmetés a una qüestió de confiança. Contràriament a les veus que diuen que el cessament de Puigneró és una mostra de lideratge i fermesa, per a mi demostra feblesa.

Creu que els aniria millor a l’oposició?

Com podem demanar el vot dient que plantarem cara quan estem mantenint un govern feble, que no planta cara i que té una estratègia antagònica a la nostra? Anar a l’oposició ens permetrà poder explicar la nostra estratègia sense interferències, soroll, ni condicionaments. I ens ajuda a mantenir un independentisme viu i no en somort com ara.

Tem que hi hagi un trencament a Junts?

Aquests dies hi ha hagut molt debat. No és fàcil ni senzill, però això ens fa créixer, ens enforteix i ens dona maduresa democràtica. És una demostració del que hauria de ser la unitat independentista. Surti el que surti ho defensarem tots perquè és fruit d’un procés democràtic.