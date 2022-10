El president del Govern, Pedro Sánchez i el seu homòleg alemany, Olaf Scholz, van reclamar ahir la construcció del gasoducte Midcat perquè estigui operatiu l’any 2025. A més, van instar instat totes les parts involucrades a negociar. D’aquesta manera han elevat la pressió sobre el president de França, Emmanuel Macron, principal detractor del projecte.

En el pla d’acció conjunt signat per tots dos països assenyalen que la construcció d’un gasoducte que creui els Pirineus és de «crucial importància» i esmenten l’any 2025 com la data en la qual hauria d’estar en funcionament.

Així, assenyalen que aquest és la manera d’aconseguir un «veritable i robust» mercat intern de l’energia a la Unió Europea, accelerar la transició verda i reforçar l’autonomia estratègica de la UE. «Les necessàries converses han d’incloure a totes les parts involucrades, a més de la Comissió Europea», indica el text.

En aquest sentit, afegeixen que continuaran pressionant per augmentar la interconnexió energètica de la Península Ibèrica amb la resta d’Europa per augmentar la seva contribució a la seguretat del subministrament en tota la Unió Europea. En aquest punt esmenten que aquesta infraestructura és rellevant per a la interconnexió elèctrica i especialment per a transportar hidrogen verd. Sánchez i Scholz van signar aquest document en la XXV cimera hispà-alemanya que se celebrava ahir a La Corunya.