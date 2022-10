Més de la meitat de la militància de Junts ja havia votat a la consulta sobre la continuïtat al Govern a les 18,30 hores d’ahir. En concret, un 53,65% dels afiliats ja hi havien dit la seva, segons dades oficials del partit. Així, la participació va pujar significativament durant la tarda, ja que a les 12h només havien votat un 22,6% dels afiliats. Les bases de Junts poden participar de la votació fins a les 17 hores d’avui. La formació va assegurar ahir que la consulta es desenvolupava «amb total normalitat» i que els «problemes tècnics» que van tenir lloc durant les primeres hores de la consulta telemàtica es van produir amb el vot dels consellers nacionals i que ja havien estat resolts. La formació també assegurava que hi havia hagut dos moments de «col·lapse» a les 00.00h i a les 8h a conseqüència de «l’alta participació».

En la votació per renovar la direcció del partit el mes de juny, el cens era de 6.010 afiliats i la participació no va arribar al 40%. Ara, 6.465 afilats poden respondre fins avui a les 17h la pregunta: «Vols que Junts continuï formant part de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya?». Hi ha tres opcions: sí, no o vot en blanc. Els resultats de la votació poden fer trencar el Govern de coalició amb ERC i Junts ja ha convocat una executiva divendres a la tarda per analitzar el vot de les bases.

De fet, ahir ERC i Junts van votar de manera diferent cinc vegades en dues mocions de comuns i PSC sobre els pressupostos. ERC va votar a favor i Junts en contra el punt d’En Comú Podem que aposta per uns comptes «clarament expansiu» i «reforçar la progressivitat» fiscal per millorar la redistribució de la riquesa. I, al mateix temps, rebutjar les «dinàmiques de rebaixes i dúmping fiscal». El diputat de Junts Jordi Munell va argumentar que l’aposta del seu partit és «treballar per revertir els increments fiscals». En canvi, el diputat d’ERC Juli Fernández va dir que «no és moment de fer rebaixes fiscals als més rics».