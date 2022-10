Després de constatar el fracàs de la comissió negociadora per nomenar els magistrats del Tribunal Constitucional que corresponen al Consell General del Poder Judicial, el seu president, Carlos Lesmes, ha decidit tirar endavant el que és previst pel ple del 29 de setembre i ahir va acordat convocar-ne un d’extraordinari per a dijous que ve, dia 13, cosa que allunya l’horitzó de la seva anunciada dimissió fins almenys llavors.

El president del Poder Judicial i del Tribunal Suprem va ser informat dimecres que els interlocutors designats pels vocals progressistes tiraven la tovallola en constatar la impossibilitat d’arribar a un acord amb els conservadors, que mantenen que no tenen candidats del Suprem per al TC. En el cas que s’hagués arribat a un acord, la reunió de tots els vocals hauria d’haver tingut lloc l’endemà per procedir a complir el mandat legal de nomenar les seves vocals al més aviat possible.

La convocatòria del ple té un únic punt a l’ordre del dia: «Avaluar els treballs duts a terme per la comissió negociadora i, si escau, valorar possibles candidatures al Tribunal Constitucional». Llavors se sabran si les noves vies obertes dimecres pels progressistes per procedir al relleu del TC han donat els seus fruits.