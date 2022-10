El govern de coalició entre ERC i JxCat va batre el rècord català de lentitud per formar-se després de les eleccions –més de cent dies– i ara ha batut el de brevetat: menys de disset mesos. L’executiu que quedarà després de la ruptura també batrà una marca: la del suport parlamentari garantit més minso des del restabliment de la Generalitat. Els trenta-tres diputats d’ERC representen el 24,4 % dels 135 que formen la cambra legislativa catalana, i si no lliguen una altra coalició amb socis diferents, que només tindria solidesa si el company fos el PSC –una opció que provocaria incendis dins les files republicanes–, necessitarà molts suports externs per tirar endavant qualsevol iniciativa legislativa, començant pels pressupostos que el conseller Giró ja tenia força embastats. Aragonès ha empès Junts a decidir si caixa o faixa, potser amb l’esperança que acotés el cap i digués «sí, senyor president»; no ha estat així, ara s’ha d’empassar les conseqüències de la decisió.

El resultat de la consulta aboca Junts a una certa travessia del desert institucional en expulsar-lo d’un govern on era present des de fa gairebé dotze anys, amb diferents noms i fórmules, però al mateix temps podria ser el millor resultat per evitar la seva fractura. Les declaracions prèvies a les jornades de votacions, amb el conseller Giró i l’advocat Cuevillas com a màxims exponents, indiquen que els partidaris de romandre al Govern tenen sentit clàssic de partit i capacitat de menjar-se gripaus, mentre que els partidaris de marxar apuntaven a la trencadissa si les coses no anaven com volien, i l’ombra de la deserció, o fins i tot l’escissió, sobrevolava el futur immediat, amb la llista cívica de l’ANC com a hipotètic port de desembarcament. Ara els consellers, secretaris, directors generals, etcètera es quedaran mirant com s’ho manega el sector de Puigdemont i Borràs per avançar cap a la independència amb trenta-dos diputats al Parlament, quatre al Congrés i els tres mil afiliats del no.

L’any passat Junts per Catalunya va decidir sotmetre a la seva militància l’acord de coalició amb ERC, i això l’obligava d’alguna manera a complir el mateix requisit a l’hora de trencar-la. La consulta ha estat tanmateix molt criticada per altres forces i per opinadors i analistes, segons els quals els congressos dels partits trien direccions perquè prenguin les decisions, no perquè se les espolsin. Probablement molts d’aquests crítics han escrit més d’un cop en contra de la manca de democràcia a les formacions polítiques. Certament, la consulta ha afegit un plus d’incertesa a la situació i ha retardat uns dies –pocs– el desenllaç, però el seu principal inconvenient, allò que l’ha fet el centre de moltes crítiques, és que no permetia actuar entre bastidors pressionant a favor d’una o altra sortida, com sí que podien fer els diferents actors polítics si la decisió hagués estat en mans d’unes poques persones amb les quals negociar i transaccionar, una dinàmica impossible quan la paraula la tenen més de sis mil afiliats.

Ha quedat vist per a sentència al TSJC el judici per desobediència contra Roger Torrent, Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós i Josep Costa, que quan formaven part de la mesa del Parlament van donar tràmit a sengles resolucions per l’autodeterminació i contra la monarquia. Però el judici ha estat un festival d’incidents. Costa va aconseguir recusar dos membres del tribunal, i els substituts no han agradat al fiscal, que volia suspendre la vista. Els magistrats, però, han decidit tirar endavant i treure’s del damunt aquest embolic: que decideixi el Suprem, i després el Constitucional, quan hi arribin els recursos i les peticions de nul·litat. A més a més, Costa ha abandonat el judici perquè li nega legitimitat, i com que es defensa a si mateix, l’absència ha estat completa. Un detall interessant, signe del moment polític català: els dos imputats d’ERC, Torrent i Delgado, s’han assegut plegats en un costat de la sala, i els dos de JxCat, a l’altra banda, si bé Costa a la taula dels lletrats i Campdepadrós al banc dels acusats.

El Govern central ha aprovat el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2023 i tothom ha saltat a la pàgina d’inversions regionalitzades per saber què li toca. A la Comunitat de Madrid s’han enfadat molt perquè s’hi preveu invertir la meitat que a Catalunya. I a Catalunya hi ha descontentament perquè el percentatge continua per sota de la participació catalana en el PIB espanyol. I encara més per sota de l’aportació catalana a la Hisenda estatal. Però està per sobre del que tocaria si el criteri fos la població, i encara més el territori, que són les mesures defensades per les autonomies més pobres i/o més extenses. De totes maneres, i com s’ha assenyalat immediatament, poca cosa en traurem de discutir els pressupostos si l’Estat manté la tendència a fer-ne una execució mínima a Catalunya. Tant se val si és el tall del pastís és del disset o del vint per cent si després la meitat del pressupostat no es gasta perquè les obres i les licitacions no paren d’endarrerir-se, de vegades a nivells d’absolut escàndol.

La llei espanyola «de garanties de la llibertat sexual», més coneguda com «llei del només sí és sí», ha entrat en vigor al mateix temps que es feien virals les imatges d’un munt de residents d’un col·legi major masculí (residència universitària) de Madrid cridant obscenitats masclistes des de les finestres de les seves habitacions. És probable que aquests joves d’entre els disset i els vint i pocs anys pensessin que només estaven fent broma idiota d’estrena de curs, i així ho van entendre algunes noies del col·legi major femení del davant que els han perdonat la vida amb una certa commiseració. Però aquesta mena de broma col·lectiva transparenta la mentalitat de fons que anima a qui les perpetra, i en aquest cas és una concepció sexista i retrògrada de les relacions entre homes i dones. Exactament la contrària de la que mou la llei del «només sí és sí», inspirada en la convicció que tota relació sexual parteix de la igualtat i del mutu consentiment. De la trobada, no de la cacera. Encara falta molta educació, sexual però també cívica, per revertir el panorama.

Tot just després del funeral de la reina Elisabet II, el nou govern conservador del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord ha estat a punt d’enterrar la lliura esterlina. Amb el furor propi dels qui avantposen les certeses ideològiques al pragmatisme de la realitat, el Govern de Liz Truss va anunciar una rebaixa d’impostos a les rendes més altes que va fer entrar en pànic els mercats financers. El Banc d’Anglaterra (banc central), que havia previst treure’s del damunt una part del deute públic que acumula, va haver de fer el contrari i comprar-ne a cabassos per evitar que la caiguda dels bons no arrossegués els fons de pensions. No se suposa que rebaixar impostos anima l’economia? Els mercats diuen que no sempre: no ho fa quan no s’explica com es taparà el forat que causarà la caiguda dels ingressos, i que s’acabarà traduint en dèficit i en més deute en temps de tipus d’interès creixent. Truss ha hagut de fer una marxa enrere precipitada, però continua ferma en el thatcherisme mentre cau a les enquestes.

Mentre l’ordinador de Junts per Catalunya comptava vots, una tropa d’adolescents evacuava en públic les seves misèries i els especialistes en xifres esbudellaven uns pressupostos de l’Estat que no es compliran, el president dels Estats Units advertia que l’Harmagedon nuclear està més a prop del que ha estat mai des de la crisi dels míssils cubans del 1962. La tesi de Joe Biden és la mateixa que la dels seus assessors i de bona part de la comunitat internacional d’analistes de Defensa: en la mesura que Ucraïna no només resisteix la invasió russa sinó que fins i tot recupera terreny i humilia les forces armades de Moscou, la solidesa política de Vladímir Putin es troba en entredit, però el líder del Kremlin és incapaç d’admetre cap mena de derrota, per temperament i perquè fer-ho precipitaria el seu final a mans dels falcons del règim. Un Putin sota l’amenaça de ser vist com algú acorralat és capaç de qualsevol cosa per recuperar la iniciativa, i això podria incloure l’ús d’armes nuclears si l’enviament de centenars de milers d’homes al front no funciona en el camp de batalla o genera massa problemes domèstics. I quan es llança la primera bomba nuclear s’estan invocant tots els diables de la fi del món. L’advertència de Biden no és doncs forassenyada, però conté una derivada implícita: per evitar la catàstrofe caldrà, tard o d’hora, entendre’s amb Moscou. I Moscou està llançant la idea que negociaria un alto el foc que li permetés conservar les conquestes actuals, o almenys una gran part. Zelenski no pot acceptar-ho de cap de les maneres, però el final d’aquesta guerra no l’acordaran Rússia i Ucraïna, sinó Rússia i els Estats Units.