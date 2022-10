El Consorci Sanitari Integral va matir la matinada d’ahir un ciberatac en tres grans hospitals: el Moisès Broggi de Sant Joan Despí, el Dos de Maig de Barcelona i el Creu Vermella de L’Hospitalet. També van patir afectacions fins a una desena de diferents ambulatoris i residències, tots pertanyents al CSI. En concret, els centres afectats van ser, a més dels hospitals citats, els CAP Sagrada Família, Collblanc i la Torrassa, dues residències de gent gran i centres especialitzats de Sant Feliu i Cornellà. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va assegurar que l’atac va ser «greu».

L’atac va afectar el funcionament als centres. El personal no va poder consultar historials, programar o fer proves que depenguin del sistema, com per exemple radiografies. «És un caos. Estem fent els informes a mà», explicaven metges afectats, als qui se’ls va avisar que fins avui «com a mínim» no estaria solucionat el problema. Les consultes d’urgències estan garantides, segons va informar una portaveu de l’hospital Moisès Broggi. En el cas dels centres d’atenció primària, funcionaven amb normalitat, encara que sense servei informàtic.

L’agressió informàtica detectada ahir es tracta d’un tipus ‘ransomware’, mètode amb el qual els cibercriminals segresten dades o l’accés als ordinadors amb la finalitat d’exigir el pagament d’un rescat econòmic per a alliberar-los. Així ho van confirmar fonts de la Agència Catalana de Ciberseguretat a El Periódico que no van especificar si la Generalitat negociava cap rescat.

L’atac va afectar principalment els dispositius necessaris per realitzar proves i visites a especialistes, segonsvan confirmar fonts de Salut, que asseguraven ahir que s’estava treballant per solucionar la incidència al més aviat possible. Tant Salut com l’agència encarregada de la ciberseguretat de les institucions catalanes van activar «mesures de contenció per a mitigar i minimitzar l’afectació».

L’Agència Catalana de Ciberseguretat va obrir una recerca per determinar l’origen de l’atac, així com l’afectació per poder determinar els terminis de recuperació del sistema. Fonts consultades van apuntar que el ciberatac va ser «bastant important». L’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), per part seva, va confirmar que no els constava cap denúncia ni notificació per violació de seguretat, la qual cosa es deuria al fet que la recerca seguia en curs.