Raquel Sánchez Jiménez (Gavà, 1975) va atendre El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, després de comparèixer per detallar els pressupostos de la seva cartera

Està satisfeta amb els Pressupostos Generals? Acaba d’explicar que són sostenibles i socials, i «els més ambiciosos dels últims 13 anys».

Sí, molt. Vull posar en valor que hem sigut capaços de presentar-los i així es tanca aquesta legislatura. El Ministeri de Transport és el més transformador i les xifres són històriques. Tenim ambició, apostem per una transformació ecològica i digital en les polítiques de mobilitat i habitatge.

Quins són els grans reptes?

Els Pressupostos ens serviran per cohesionar i acostar entre si els ciutadans, també a les zones rurals, no només els de les àrees metropolitanes. Hem de descarbonitzar la mobilitat i garantir un habitatge digne i assequible.

En els Pressupostos presentats hi ha una partida de 700 milions d’euros perquè Rodalies i Mitjana Distància siguin gratuïts l’any vinent. La ministra Montero va anunciar en una entrevista que es plantejava prolongar-la. Aniran més enllà del 2023?

En el primer mes i mig de gratuïtat s’ha demostrat que és una mesura positiva, un alleujament per a les economies familiars. S’agafa més el transport públic. Per això ho mantindrem tot el 2023 i analitzarem com es pot mantenir la mesura o combinar-la amb altres modalitats de transport, fomentant la intermodalitat.

Han incrementat els fons en polítiques d’habitatge. «El pagament d’un lloguer no pot ser una causa d’empobriment per a les famílies», ha dit.

Ja estem executant programes per als més vulnerables en el Pla Estatal d’Habitatge però, a més, cal corregir un dels grans dèficits, la falta d’habitatge públic, que per culpa de les polítiques erràtiques de governs de la dreta aquest parc es va vendre a fons voltors.

Els habitatges estan cada vegada més envellits i tenen més despesa energètica.

Desgraciadament hi ha persones grans que es plantegen deixar casa seva perquè no està en condicions, però estem impulsant subvencions de rehabilitació que poden arribar al 100%.

La llei de l’habitatge ha tornat a tensar les relacions entre els socis del Govern. En quin punt està?

El que es diu no s’ajusta a la realitat: aquesta llei no ha estat mai bloquejada, hem treballat molt i parlem amb tots els grups polí-tics amb l’esperança que s’aprovi al més aviat possible. No defraudem la ciutadania, la necessitem, és la primera de la democràcia. Que compleixi el marc jurídic, que es garanteixin els drets dels propietaris.

El 2021 a Catalunya només es va executar el 35,7% del total pressupostat: any rere any, una cosa és el que es pressuposta, una altra el que es licita i una altra el que s’acaba executant. Quan s’acabarà aquest ball de xifres?

Ens estem centrant en l’execució pressupostària. A Catalunya, aquest 35,7% es refereix només als capítols 6 i 7, però hi ha més inversions. El 2022 és la comunitat autònoma on s’han certificat més obres ferroviàries. Aquest any s’ha executat un 40% més que en el mateix semestre del 2021.

Rodalies és un altre dels grans temes del seu ministeri. Ha dit que la situació no és tan dolenta com se li retreu a Catalunya.

Demanem disculpes, paciència i comprensió als usuaris per unes incidències que no s’haurien de produir. Hi ha un malestar que obeeix a una xarxa ferroviària en què no es va invertir i es nota. Estem actuant per corregir-ho, molts dels problemes a Rodalies tenen a veure amb les obres que s’estan portant a terme ara. Hi estem invertint més que mai. A més a més, a Ferrocarrils de la Generalitat també hi ha problemes i això no es recull tant. La gent valora Rodalies i per això a Catalunya és on s’han distribuït més abonaments gratuïts.

Sembla que l’acord sobre el traspàs és a prop. Què falta?

Avancem, però primer la Generalitat ha de subscriure el contracte programa amb Renfe. Cal anar pas a pas a les taules de negociació, sense maximalismes. Tant en aquest àmbit de Rodalies com en altres.

El traspàs significarà que Rodalies deixarà de tenir incidències?

El que aconseguirà que es redueixin les incidències serà la inversió: per art de màgia no desapareixeran.

Ha dit que de vegades no era fàcil arribar a acords amb la Generalitat.

La situació d’inestabilitat en el Govern és una mala notícia, té un impacte. S’ha mostrat paralitzat en moltes ocasions i això dificulta les coses. Arriben a acords i després se’n desmarquen per raons polítiques, com amb l’aeroport del Prat.