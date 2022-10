El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant a pagar una multa de 13.500 euros per desobediència greu perquè en el judici del procés el 2019, en què va comparèixer com a testimoni, es va negar a respondre a les preguntes de l’acusació popular, que va exercir Vox.

La sala considera que «l’actitud de l’acusada negant-se a complir el mandat del tribunal ha estat evident i inequívoca, clara i patent», i no només va ser expressada en el judici sinó també en un escrit posterior en què es va ratificar en la seva intenció de no contestar a Vox malgrat que el tribunal li va donar una altra oportunitat. El tribunal va destacar que, així, l’oposició a contestar de Reguant va ser «obstinada», «totalment meditada i decidida», amb actitud d’oberta i pertinaç negativa a assumir els deures que la llei imposa als testimonis.

Els fets es remunten al 27 de gener del 2019, quan Reguant i l’exdiputat de la CUP Antonio Baños van ser citats a declarar com a testimonis en el judici del procés al TS i es van negar a respondre a les preguntes de Vox, acusació popular en el cas. Reguant va declarar en el judici que es va negar a contestar a Vox «per ser l’extrema dreta» i pel seu «feixisme masclista que no admet drets fonamentals», al·legant la seva llibertat ideològica i objecció de consciència com a justificació de la seva conducta.

Però el TS contesta que l’acusada «va traspassar clarament els límits de la seva llibertat ideològica i de consciència, i no s’estava davant un exercici lícit de la llibertat d’expressió, clarament limitat en aquest cas per garantir l’autoritat i la imparcialitat del poder judicial [...] havent d’acatar els testimonis les ordres legitimes donades pels tribunals».

Per la seva banda, la CUP va lamentar la «connivència de la justícia amb l’extrema dreta» després que el TS hagi condemnat la diputada Eulàlia Reguant a una multa de 13.500 euros per no contestar les preguntes de Vox en el judici del procés. El diputat cupaire Xavier Pellicer va considerar que amb aquesta decisió es posa «en valor la desobediència civil» com a eina per combatre els discursos d’odi. L’advocat de Reguant, Dani Amelang, va denunciar que la sentència «no respecta la llibertat de consciència ni d’expressió» i va assegurar que la diputada no estava obligada a contestar les preguntes del partit d’extrema dreta «atès el prejudici moral que li podia causar».