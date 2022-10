El cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, està convençut que serà possible arribar a un acord amb el president francès, Emmanuel Macron, per impulsar la interconnexió del Midcat, qüestió que tractaran tots dos a París amb el primer ministre portuguès, António Costa.

Sánchez va expressar aquesta confiança en la roda de premsa amb què va tancar la seva participació a la cimera informal de líders de la UE que es va celebrar a Praga i al final de la qual el president francès va revelar que es trobaria aviat a París amb els caps de Govern d’Espanya i Portugal.

El cap de l’Executiu espanyol va certificar la reunió, que encara no té data, però que va dir que es convocarà per a abans del Consell Europeu de Brussel·les del 20 i 21 d’octubre, on s’abordarà el nou full de ruta europeu per fer front als alts costos de l’energia.

Aquesta reunió se sumarà a la que divendres que ve, 14 d’octubre, tindran a Berlín Sánchez, Costa i el canceller alemany, Olaf Scholz, per abordar també les solucions que ha d’adoptar la UE davant els alts preus energètics.

Sánchez va informar que havia parlat personalment amb Macron a la cimera de Praga de tot això i es va mostrar convençut que serà possible arribar a un acord que casi amb totes les sensibilitats i preocupacions que té França. «Estic convençut que podrem aconseguir, amb un bon amic i aliat com el Govern francès, un acord en aquesta qüestió», va insistir abans de recordar que l’impuls de les interconnexions és un compromís contret ja fa anys per Espanya, Portugal, França, la UE i el Banc Europeu d’Inversions.

Si després que propostes espanyoles com un preu al topall del gas o compres conjuntes gasístiques semblaven impossibles, i ara es van obrint pas, Sánchez va dir que també veu possible l’acord perquè el MidCat es converteixi en realitat.