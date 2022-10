Els exconsellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig seran jutjats finalment al Tribunal Suprem pel cas Sixena per un delicte de desobediència. Tot i que la vista s’havia de fer el 5 d’octubre al jutjat penal 1 d’Osca, Puig va plantejar una qüestió de competència atenent a la seva condició de diputat al Parlament de Catalunya que va fer suspendre el judici. L’exconseller considerava que el jutjat d’Osca no era competent per jutjar-lo, precisament per la seva condició de diputat, sinó que ho havia de fer el Suprem, tal com ha conclòs finalment el magistrat del penal 1 d’Osca en la interlocutòria que es va donar a conèixer ahir, en què eleva l’exposició raonada a la sala segona del Tribunal Suprem.

El fiscal demana una pena de multa de 6.000 euros per a Vila i Puig per un delicte de desobediència al no lliurar les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es va endur la Guàrdia Civil el desembre del 2017 en ple 155. L’acusació particular de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, per la seva banda, demana 11 mesos de presó i una multa de 162.000 euros per a Vila, mentre que per a Puig el consistori demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys.