La central nuclear de Vandellòs II va notificar al Consell de Seguretat Nuclear una incidència en un dels tres canals de cabal del llaç C del sistema de refrigeració del reactor. Segons ANAV, el canal va mantenir una diferència de cabal per sobre dels criteris establerts més temps del fixat per les especificacions tècniques de la central. Els altres dos canals de refrigeració del llaç C van operar amb normalitat durant la incidència i, segons ANAV, no va caldre aturar l’activitat de la planta.