Els comuns esperen. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, està configurant el nou Govern amb la inclusió d’«experts» independents per aguantar la resta de la legislatura després de la sortida de Junts, però de moment no s’ha posat en contacte amb la formació de Jéssica Albiach. Els morats exigeixen almenys un contacte si és que Aragonès pretén sostenir aquest Executiu, perquè ara mateix només té el suport de 33 diputats, els d’ERC.

Sabent que són indispensables, Albiach va comparèixer en roda de premsa per reclamar al cap del Govern que obri una ronda de contactes. «Hi ha una alternativa al desgovern que passa per una majoria progressista que ja existia el 14-F del 2021, quan Aragonès va decidir mirar cap a un altre costat. Interpel·la el 80%, però només compta amb el 21% del suport», va etzibar, burxant que «el futur de la legislatura passa per la capacitat que tingui el president per articular aquesta majoria progressista».