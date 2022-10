El secretari general de Junts, Jordi Turull, va manifestar que l’actual Govern en solitari d’ERC no té en aquests moments prou suport per continuar la seva acció legislativa i els ha de clarificar. «El president, si té altres suports, seria bo que ho constatés», va afirmar en una entrevista a RAC1. El dirigent postconvergent va instar així Pere Aragonès a formalitzar nous acords amb el PSC i els comuns per fer constar el gir respecte al pacte amb què Junts i la CUP el van fer president. És per això que va instar Aragonès a sotmetre’s a una qüestió de confiança en el Parlament per determinar si té prou suport per seguir o que convoqui noves eleccions.

Turull va recuperar la qüestió de confiança que li va plantejar en seu parlamentària i que va acabar precipitant la ruptura de la coalició després que la militància de Junts decidís majoritàriament que el partit havia de sortir del Govern. El resultat d’aquesta consulta el va comunicar Turull a Aragonès pocs minuts abans que es fes públic.