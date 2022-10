Es diria que si algú pogués tenir respostes a totes les preguntes que dispara la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, aquesta seria la periodista bielorusa Svetlana Aleksiévitx (Ivano-Frankvisk, Ucraïna, 1948), però no. La nobel va visitar ahir Barcelona per recollir el Premi Internacional Catalunya de mans del president Pere Aragonès, i per participar en la Biennal del Pensament. Encara que l’assaltin els dubtes, no tingui respostes i la seva gran certesa és que Vladímir Putin és avui l’encarnació del mal. I sobre això la periodista en sap molt perquè ha dedicat la seva vida a exposar, a través de les declaracions de la gent, com el poder dictatorial i malèfic determina les vides dels petits individus. Aleksiévitx ha pres, per segon cop a la seva vida, el camí de l’exili i, com molts dels seus companys de la dissidència russa i bielorrussa, s’ha instal·lat a Berlín. La seva vida perillava perquè després del premi Nobel i la seva contestada militància cap a Putin es va convertir també en l’enemiga pública de Aleksandr Lukaixenko , gran aliat del dictador rus.

El perill d’un Putin prement el botó nuclear és el punt àlgid de l’escala de terror a la zona. «Aquest dit que imaginem prement el botó és molt inquietant. Si Putin no pitja el botó nuclear és probable que perdi la guerra. Els plans del dictador rus van més enllà del territori ucraïnès».