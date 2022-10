Els delegats territorials de Junts esperen que els arribi el cessament

Els canvis al govern de la Generalitat arran del trencament entre ERC i Junts arrossegaran, també, les delegacions territorials del Govern encapçalades per membres de Junts. Rosa Vestit, delegada a la Catalunya Central, Ricard Pérez, a Pirineu i Aran (que inclou l’Alt Urgell i la Cerdanya, entre altres comarques), Antoni Morral, a la de Barcelona (el Baix Llobregat està inclòs en aquesta delegació) i Teresa Pallarès, delegada de Tarragona, esperen que d’un moment a l’altre els arribi l’hora del cessament. Són quatre de les vuit delegacions. Les altres quatre estan dirigides per polítics d’ERC.

El president Pere Aragonès ha organitzat un nou govern que va fer públic diumenge i que prendrà possessió avui, i tot i que de moment només s’ha abordat el relleu al davant de les conselleries, s’espera que en breu es conegui el nomenament dels secretaris generals de cada departament, una figura clau, i que els propers dies s’afronti un tercer nivell que inclouria secretaris sectorials i delegats territorials. Tant és així que ahir Rosa Vestit tenia previst acudir a l’acte d’homenatge a Maria Matilde Almendros i hi va excusar la seva presència.

En el primer decret de nomenaments i cessaments publicat ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el relleu a les delegacions no hi apareix. El decret explica la nova organització, que té alguna variació important en modificar noms i funcions de departaments com el que dirigia Jordi Puigneró, que ara tornarà a ser exclusivament departament de Territori, recuperant totes les funcions en matèria d’habitatge, però desfent-se de la part de polítiques digitals, que ara passa a Presidència, amb Laura Vilagrà al davant. S’havia especulat els darrers dies sobre si Vilagrà tindria el càrrec de vicepresidenta, finalment, no, continuarà a Presidència.

Vilagrà també portarà Afers Religiosos, que surt de Justícia. El seu departament tindrà més gruix i, sense Puigneró, és clarament la número 2 del Govern i mà dreta d’Aragonès.

Entre altres canvis, el departament d’Acció Exterior i Govern Obert passa a anomenar-se d’Acció Exterior i Unió Europea. I el departament de Justícia ho serà de Justícia, Drets i Memòria.