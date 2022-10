Eleccions, «no toquen». Moció de censura, «tampoc». La cúpula del PSC no dubta ni un segon a donar cop de porta a aquestes dues opcions malgrat insistir que aquest és un Govern trencat que no té rumb ni capità. Els socialistes enalteixen en aquests moments de crisi la paraula «estabilitat», tant a Catalunya, malgrat el divorci entre ERC i Junts, com a Madrid, amb el president Pedro Sánchez teixint ja la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat. Però amb dues legislatures que fan funambulisme sobre un fi filferro, Salvador Illa està preparat per si s’acaba deixant anar un cap i les urnes cauen a plom, de nou, prematurament. El seu programa electoral, reconeixen a la sala de màquines socialistes, està pràcticament a punt per ser imprès.

El contingut de l’oferta electoral és, en bona part, el que van presentar a les darreres eleccions, al qual han afegit les 64 propostes aprovades per l’anomenat «Govern alternatiu», que es reuneix periòdicament per abordar temàtiques concretes. «Estem preparats», sostenen, a més de recordar que, en termes partidistes, les enquestes els somriuen per repetir la victòria electoral del 14-F. Capítol a part és si Illa tornaria a topar amb la incapacitat de sumar prou per governar. Per a això faria falta que ERC o Junts estiguessin disposades a col·laborar i, per tant, a trencar blocs.

En tot cas, a més de rebutjar unes eleccions que comprometrien el suport d’ERC a Sánchez al Congrés, el PSC adverteix de la «paràlisi» que davant les turbulències econòmiques que afecten la ciutadania suposaria que Catalunya quedés en mans d’un govern en funcions i a costa de tot un procés electoral que s’allarga tant abans de votar com després per formar l’Executiu. «Estaríem uns nou mesos parats sense prendre decisions o amb molt poc marge per prendre-les», alerta una veu de la direcció.

Davant l’aturada de la negociació dels pressupostos imposat per la crisi en l’Executiu, la portaveu del partit, Alícia Romero, ha encapçalat aquesta setmana reunions del PSC amb Foment i viat ho farà amb Pimec, UGT i CCOO per prendre el pols al teixit econòmic en una tardor de previsions pessimistes. «Veuen els pressupostos com una oportunitat i estan preocupats per la deriva del Govern. Volen que com a mínim els comptes tirin endavant i hi hagi un rumb per a l’any vinent», va assegurar després dels primers contactes.

És per això que, siguin quines siguin les intencions de Pere Aragonès, els socialistes no desistiran en el seu afany d’oferir-se per aprovar els pressupostos, a pesar que ERC no dona el braç a tòrcer i rebutj ainsistentment aquesta mà estesa. L’últim a fer-ho va ser Oriol Junqueras dissabte. Els republicans expliciten que el seu partit només negociarà una llei tan clau com aquesta amb els grups que defensin l’autodeterminació i l’amnistia i no descarten Junts malgrat haver passat a l’oposició.