Hi ha acostament entre el Govern i el PP per posar fi al punyent bloqueig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que ha provocat una inadmissible crisi institucional, ha col·lapsat la justícia i ha projectat una vergonyant imatge d’Espanya. Ahir hi va haver progressos, després que el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, es reunissin al matí durant tres hores a la Moncloa. A la trobada s’hi van afegir més tard el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el subsecretari d’Institucional del PP, Esteban González Pons. Una cita que fa uns dies semblava impossible però que va acabar forçant la confirmació que el president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, formalitzava la seva renúncia ahir mateix i la pressió de Brussel·les, que, en la recent visita del comissari de Justícia de la UE, Didier Reynders, va deixar clar que s’havia de renovar el Consell i canviar la llei «immediatament».

Al final de la reunió Feijóo va avançar a través de les xarxes socials que hi havia hagut avenços per a una «renovació conjunta del CGPJ i del Tribunal Constitucional, en un nou marc que aprofundeixi en criteris d’independència». Va dir «que aquest pas es podria haver fet molt abans, i confio que també serà possible una reforma legal com demana la UE i fa mesos que demana el PP».

Bolaños, que va comparèixer públicament després, gairebé alhora que ho feia a la seu popular de Génova González Pons, va confirmar el que havia avançat Feijóo i va assegurar que el president i el dirigent gallec «han acordat» fer un «últim intent» de negociació. Segons el ministre, tots dos coincideixen a definir la situació de «molt greu». Ja ho era, va reconèixer Bolaños, però ara més per la renúncia de Lesmes. «Negociarem de debò, perquè hi hagi una solució al més aviat possible, amb urgència», va destacar. Malgrat que el Govern sempre s’ha negat a modificar el sistema de designació dels membres del CGPJ, el ministre no va rebutjar que es pugui fer. En qualsevol cas no va oferir detalls i va instar a les converses de les pròximes hores. «Permetin-me que siguem discrets, que treballem amb discreció, quan hi hagi acord que comunicar ho farem», va apuntar.

La situació en el Poder Judicial s’havia tornat insostenible. En realitat resulta inaguantable des de fa mesos. El Consell està a punt de complir quatre anys amb el mandat caducat. Després de diversos intents d’acord amb l’anterior president del PP, Pablo Casado, que van resultar infructuosos, el Govern es va despenjar amb un canvi en la llei per impedir que l’òrgan de gestió dels jutges pogués fer nomenaments mentre no fos renovat, una regulació especial per a quan es trobi en funcions.

Això ha impedit cobrir les places pendents i ha generat una situació de col·lapse. Però ni així hi va haver un acostament entre Moncloa i el PP.