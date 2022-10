La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar que el Govern d’ERC és «inqüestionablement» independentista i va criticar que la líder de JxCat, Laura Borràs, qüestioni la legitimitat de l’Executiu de Pere Aragonès, uns termes «populistes» que va recordar que fa servir Vox de forma habitual.

En declaracions a Rac1, preguntada sobre les paraules de Borràs en què assegurava que el Govern d’Aragonès no té legitimitat «política ni democràtica», Vilagrà va respondre amb contundència: «És un llenguatge bastant populista fer ser servir aquests termes. De fet, Vox el fa servir habitualment al Congrés dels Diputats i crec que no és el que toca». «Toca tranquil·litat, governar amb serenitat i bé, i abordar els problemes de la ciutadania, que no són pocs. És el que farem en els propers mesos i anys», va afegir la consellera.

Malgrat admetre que el Govern català està ara en minoria, amb 33 diputats de 135 del Parlament, Vilagrà va recordar que «hi ha moltíssims governs municipals» en la mateixa situació: «Això no vol dir que no tinguem tota la força i intensitat que fa falta per tenir un govern que, ara sí, estarà cohesionat i treballarà en una única direcció», va subratllar.

La número dos del Govern va qualificar les noves incorporacions de consellers de «molt potents» i va destacar que «coneixen bé l’administració i els seus àmbits sectorials, tenen molta experiència i és innegable que s’ha configurat un govern fort i cohesionat».