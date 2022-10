Aragonès crida els seus nous consellers a donar servei a «la Catalunya sencera»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va fer ahir una crida als consellers que s’incorporen al seu Govern a treballar per «la Catalunya sencera» i els «grans consensos» a l’actual «moment difícil», i va agrair la tasca dels consellers de JxCat que han deixat l’executiu. Així ho va afirmar en l’acte institucional de presa de possessió dels set nous consellers, celebrat al Palau de la Generalitat, previ a la primera reunió de l’Executiu després de la sortida de JxCat. Tots els nous consellers van «prometre complir fidelment les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?», segons la fórmula emprada pel president Aragonès en la presa de possessió.

El Govern, va dir Aragonès, inicia «una nova etapa amb un equip renovat, que incorpora experiència, voluntat de millora i creativitat», per «continuar treballant amb la capacitat de pensar, escoltar i parlar a la Catalunya sencera, al país sencer, sense oblidar ningú i sense menysprear cap territori».

Una nova etapa en la qual Aragonès comandarà un executiu monocolor d’ERC amb incorporació de figures amb trajectòries destacades en l’antiga Convergència, el PSC i Podem Catalunya per donar continuïtat al seu Govern, després de la crisi política que va desembocar en la ruptura del govern de coalició entre ERC i JxCat.

Precisament el president va arrencar el seu discurs dirigint-se als set consellers sortints de JxCat que van assistir a l’acte, amb l’exvicepresident Jordi Puigneró al capdavant, i agraint-los el seu «compromís» i el seu «treball realitzat», malgrat «les circumstàncies que han portat al fet que el Govern que vam iniciar no hagi pogut continuar». Aragonès va mostrar el seu convenciment que es farà una «valoració positiva» d’aquesta feina perquè «sempre hi ha hagut voluntat i convicció de servir a la ciutadania».

Però més enllà d’aquest agraïment, el discurs (dividit en dues parts, abans i després d’efectuar els nomenaments) va estar centrat a dirigir un missatge clar als set nous consellers. Són Carles Campuzano (ex de CDC), a Drets Socials; Joaquim Nadal (ex del PSC), a Recerca i Universitats; Gemma Ubasart (ex de Podem), a Justícia, Drets i Memòria; Manel Balcells, a Salut; l’anoienca Natàlia Mas, a Economia i Hisenda; Meritxell Serret, a Acció Exterior; i Juli Fernández, a Territori. Subratllant que assumeixen aquesta responsabilitat «sense dubtar» en un moment «difícil» pel context econòmic, social i geopolític, cosa que «diu molt» d’ells, Aragonès va confiar en la «voluntat de suma» que puguin aportar al servei del bé comú.

El president va insistir en les tres prioritats del seu full de ruta com a president: atendre les «urgències» de la crisi econòmica; la transformació del sistema productiu, la lluita contra el canvi climàtic i les desigualtats; i que els catalans «decideixin lliurement el seu futur» per «resoldre el conflicte» amb l’Estat. «Ens correspon prendre decisions molt importants. Us demano que mai oblideu que us deveu a la Catalunya sencera, al país sencer, a tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya», ha reiterat. «En totes i cadascuna de les decisions que prengueu, (...) treballeu i penseu per la Catalunya sencera».

En aquest sentit, Aragonès va afirmar que davant els «dubtes» que puguin sorgir en l’exercici del seu càrrec, els consellers sempre pensin en «els grans consensos que existeixen en la societat catalana» i les «propostes on se sent representada la majoria de la nostra societat». I els va demanar «mirada oberta, constructiva, inclusiva, centrada en els drets i llibertats individuals i col·lectives amb màxima ambició», perquè Catalunya «ha estat sempre capaç d’avançar quan ha pensat en gran, sense excloure ningú i sense deixar ningú enrere».

Però el nou Govern no ho tindrà fàcil. Aragonès, que compareixerà al Parlament el dimecres 19 d’octubre per explicar els canvis al Govern, va redoblar ahir mateix la pressió sobre JxCat perquè doni suport «als seus pressupostos», elaborats en bona mesura per l’exconseller d’Economia Jaume Giró, i no faci necessari recórrer als vots del PSC per aprovar els comptes per a l’any que ve. Així ho va exposar en roda de premsa al Palau de la Generalitat, al final de la primera reunió del nou Govern. «No s’entendria que Junts es descartés d’uns pressupostos fets per Junts», va dir.

La negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023 s’està convertint en el primer front de combat entre antics socis de coalició, la relació política de la qual no fa més que empitjorar. Per aprovar els pressupostos, Aragonès buscarà el suport «prioritari» de les formacions que van donar suport a la seva investidura o als últims comptes: JxCat, la CUP i En Comú Podem, a més d’ERC. Aragonès ha apel·lat als qui fins divendres passat eren els seus socis, JxCat, tenint en compte que Jaume Giró i el seu equip van deixar un projecte pressupostari «molt avançat». Només s’haurà d’introduir «algun petit retoc» que considerin oportú els nous consellers i que segons Aragonès no hauria de ser un problema per comptar amb l’aval de JxCat.

L’apel·lació d’Aragonès va ser contestada pel líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, que va advertir que el seu partit no negociarà els pressupostos fins que Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança a la cambra catalana. «És una irresponsabilitat governar amb el govern més feble de la història de Catalunya», va indicar Batet, que v aalertar que el nou Govern «no té la confiança del Parlament».