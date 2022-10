L’Estat ha executat a Catalunya durant els primers sis mesos de l’any pràcticament el 16 % de la inversió prevista als Pressupostos Generals de l’Estat per a tot l’exercici si no es té en compte la liquidació de 1.069 milions d’euros a Acesa per la finalització de la concessió de l’AP-7.

Segons un informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) fet públic ahir, un document que recull el ritme d’execució dels pressupostos, incloent-hi la liquidació a Acesa, el percentatge d’execució en el primer semestre ascendeix fins al 64,2 %. Aquest 15,8 % d’execució fins al juny a Catalunya (348 milions, sense el liquidat a Acesa), segons va alertar en un comunicat la Cambra de Comerç de Barcelona, és inferior a la mitjana estatal regionalitzada (25,4 %) i se situa lluny del 52,4 % executat a Madrid (la tercera més elevada, amb 553 milions). De fet, només Andalusia registra un grau d’execució inferior (15,7 %). Per contra, afegint el liquidat a Acesa, Catalunya és la que registra major percentatge d’execució.