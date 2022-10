El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va qualificar ahir «perillosa» i «irresponsable» la «temerària retòrica nuclear» del president rus Vladímir Putin, perquè, juntament amb l’annexió il·legal de diversos territoris ucraïnesos i la mobilització parcial de 300.000 reservistes, constitueix l’«escalada més important des de l’inici de la guerra» el 24 de febrer. El dirigent noruec, amb tot, va deixar clar que l’organització aliada està preparada per respondre a qualsevol amenaça i que es manté vigilant. «Rússia sap que la guerra nuclear no es pot guanyar i que mai s’ha de lliurar. Seguim de prop les forces nuclears de Rússia. No hem vist cap canvi en la postura de Rússia, però seguim vigilants», va dir abans d’una nova reunió de ministres de defensa dels països aliats avui i demà a Brussel·les.

Encara que no ha augmentat el nivell de l’amenaça nuclear, que l’OTAN avalua diàriament, l’advertiment coincideix amb la celebració demà d’una reunió ordinària del grup de planificació nuclear, focalitzat en la dissuasió nuclear, i l’anunci d’un nou exercici de dissuasió nuclear rutinari -denominat ‘Steadfast Noon’- que tindrà lloc la setmana vinent. Hi participen avions de combat capaços de transportar ogives nuclears, encara que sense bombes reals. També participen habitualment avions convencionals, de vigilància i de reproveïment. Malgrat les amenaces del Kremlin, l’OTAN ha descartat cancel·lar l’exercici que es va planificar abans de l’agressió russa. «Ara és el moment de ser ferms i clars que l’OTAN està per protegir i defensar tots els aliats. És un exercici planejat des de fa temps, abans de la invasió d’Ucraïna. Si ho cancel·léssim estaríem enviant un senyal absolutament equivocat», va justificar Stoltenberg insistint que mantenir l’exercici és la millor manera d’evitar una escalada. «Si ara creéssim les bases per a qualsevol malentès o error de càlcul a Moscou sobre la nostra voluntat de protegir i defensar tots els aliats, augmentaríem el risc d’escalada i això és l’últim que farem», va afegir sobre unes maniobres destinades a mantenir una «dissuasió segura i efectiva», que es repeteixen cada any i en les quals participen 14 països dels 30 països aliats. La reunió ministerial d’avui i demà, ordinària però que arriba en un moment geoestratègic crític, segons admeten fonts aliades, també permetrà els països de l’OTAN avaluar el nivell de protecció de les infraestructures crítiques, a la llum dels recents sabotatges dels oleoductes Nord Stream, i tancar files de nou amb Ucraïna. Al sopar de treball d’avui també acudirà el ministre ucraïnès de defensa, Oleksii Reznikov, per explicar quina és la situació sobre el terreny i precisar les necessitats d’equipament i armament militar de Kíiv.