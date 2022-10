Ahir va tenir lloc la primera reunió pròpiament de treball després de l’acte protocol·lari de la presa de possessió dels set consellers que substitueixen els membres de Junts per Catalunya que van dimitir després de la consulta interna al seu partit. I una de les carpetes que es va abordar durant la reunió va ser la baixa execució de les inversions previstes per part de l’Estat a Catalunya, a penes un 16% del total promès. Lluny, per exemple, del 41% abordat en la Comunitat de Madrid, que és la referència sempre en aquests casos. La reacció, expressada per la portaveu de l’executiu de Pere Aragonès, Patrícia Plaja, va ser gairebé espontània: «Els hauria de caure la cara de vergonya», va assenyalar en referència, és clar, al Govern de Pedro Sánchez.

Les xifres provisionals des que va començar aquest 2022 se sumen, així, a les ja certificades de l’any 2021, en el balanç va ser d’un paupèrrim 36% executat sobre el pressupostat, és a dir, fins i tot 20 punts més del balanç momentani d’aquest 2022. En l’anterior exercici, l’Estat va executar el 185% del que havia pressupostat per a la Comunitat de Madrid, és a dir gairebé el doble del que es preveu. En aquest primer semestre, l’Estat ha executat el 64,2% de les inversions regionalitzables previstes a Catalunya, fins als 1.417 milions. Aquest percentatge, però, es redueix fins al 16% si es descompten els 1.069,9 milions que l’Estat ha abonat a Acesa per la fi de la concessió de l’AP-7. «Els catalans tenen un problema amb l’Estat, que els infrafinança, gairebé no inverteix i, el poc que ho fa, no executa», va assenyalar Patrícia Plaja, que va afegir que d’aquesta manera «hi ha cada vegada més catalans que es desenganxen d’aquest Estat, motiu pel qual aquest Executiu treballa per la independència a través d’un referèndum», va asseverar. «Es tracta d’un maltractament continuat per part d’un Estat que ha abandonat als catalans», va sentenciar. D’altra banda, «una nova etapa sense soroll» és la conjura del nou Govern de la Generalitat. Durant la seva intervenció davant dels mitjans, Plaja va explicar que el president, Pere Aragonès, ha encarregat a tots els departaments que marquin les seves «prioritats» de cara als propers mesos, amb la «màxima celeritat possible». «No hi ha temps per perdre», va remarcar la portaveu del Govern, que va assistir a tota la reunió que va tenir lloc i que va ser de caràcter tècnic. La portaveu va afegir que també hi ha un «ampli consens» de tots els membres del Govern per defensar l’acord de claredat que proposa Aragonès, tema que ja es va abordar ahir en la reunió.