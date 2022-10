La fotografia d’aquest 12 d’octubre poc té a veure amb la de fa cinc anys, quan en plena efervescència del procés i just després de l’ 1-O, manifestacions per la unitat d’Espanya com la del 8 d’octubre col·lapsaven el centre de Barcelona. Aquest cop, milers de persones –2.200 segons la Guàrdia Urbana i 50.000 segons l’organització– convocats per la plataforma Catalunya Suma van desfilar pel passeig de Gràcia per mantenir viva la flama d’una espanyolitat que consideren que ha de sortir de l’ostracisme i reivindicar-se amb «orgull» per plantar cara a la «falsedat de la Catalunya ‘un sol poble’», un dels grans estendards del catalanisme transversal.

Així ho recull el manifest «+Espanya i +espanyol», el lema que lluïa la capçalera d’una marxa que va tenir la implicació del PP, Ciutadans i de Vox, i que va tenir menys concurrència que l’any passat –3.700 persones segons la Guàrdia Urbana–, quan encara hi havia restriccions per la pandèmia. Si es torna de nou al terreny de les comparacions, l’any 2017 el PSC formava part de les mobilitzacions amb el segell de la Catalunya no independentista, el partit d’Inés Arrimadas era robust amb 25 diputats al Parlament mentre que els populars tenien 11 representants i, a més, presumien de governar la Moncloa. Cinc anys després, el president del Govern és Pedro Sánchez, els socialistes de Salvador Illa no participen en unes convocatòries on és Vox qui ha guanyat terreny, mentre que el PP intenta escalar a cops de colze amb els taronges en hores baixes. «Aquest és el veritable dia nacional dels catalans», va reivindicar micròfon en mà Javier Megino, el president de Catalunya Suma, davant una massa que lluïa banderes espanyoles, que va corejar el «visca Espanya» i el «visca el rei», victorejar la Guàrdia Civil i que va llançar proclames contra el Govern de Sánchez i contra l’independentisme. Una minoria també va lluir simbologia franquista. Megino va posar l’accent que era l’acte de la Hispanitat més gran sense perfil institucional que se celebra a tot l’Estat. «Perquè som orgullosament espanyols», va presumir. Els convocants de la manifestació van reclamar la fi de la cessió de competències a la Generalitat i van denunciar l’«adoctrinament» que, segons la seva opinió, fan els mitjans de comunicació i les escoles a Catalunya. També van retreure al Govern el seu «supremacisme» i «menyspreu» per tot el que tingui segell espanyol. «Demanem que es faci respectar l’himne, la bandera i l’idioma universal, que és l’espanyol», van insistir, a més d’agrair públicament la labor que fa l’exèrcit i els jutges i fiscals per «mantenir la vigència del marc jurídic». Malgrat desfilar junts, la competència electoralista va ser palpable entre els líders dels partits presents a la convocatòria. Ciutadans, que l’any passat no hi a participar, va desplegar una gran bandera espanyola al passeig de Gràcia i el seu líder, Carlos Carrizosa, va reprovar la seva absència als socialistes. Alejandro Fernández, el líder del PP a Catalunya, tenia cua per fer-se fotos amb manifestants. Amb tot, les sigles predominants en cartells i banderes van ser les de Vox. El seu secretari general, Ignacio Garriga, i el vicepresident estatal del partit, Javier Ortega Smith, que abans havien participat en l’acte de grups feixistes al monument de Colom, van carregar contra «el separatisme que, de la mà de l’esquerra, ha intentat torpedinar durant dècades» la unitat d’Espanya.