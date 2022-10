El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, té molt clares les necessitats militars d’Ucraïna i en què han de posar el focus els països aliats a l’hora de realitzar contribucions per continuar armant Kíiv. «La principal prioritat ha de ser més defensa aèria per a Ucraïna», va recomanar a la seva arribada a la reunió de ministres de defensa de l’Aliança Atlàntica programada per a ahir i avui a la caserna general de Brussel·les, en la qual aborden la situació a Ucraïna, les necessitats d’armament que té el país per continuar fent front a Rússia i com reposar els arsenals militars aliats que han anat buidant-se en aquests mesos.

Com ja va fer dimecres passat, Stoltenberg va agrair als Estats Units i Alemanya l’enviament de sistemes de defensa antiaèria encara que va deixar clar que aquestes aportacions no són suficients i que és necessària més ajuda. «Tots hem vist per què és tan important. Els horribles atacs indiscriminats contra ciutats ucraïneses, civils morts, infraestructures crítiques civils destruïdes i, sobretot, els atacs contra el sistema energètic, la infraestructura energètica, són greus a mesura que ens acostem a l’hivern així que tot això demostra la urgent necessitat de més defensa aèria per a Ucraïna», va recordar el màxim representant de l’OTAN abans de la reunió del grup de contacte per a Ucraïna que lidera els Estats Units. Segons va explicar Stoltenberg, Ucraïna necessita diferents tipus de sistemes antiaeris, tant de curt com de llarg abast, així com sistemes de defensa aèria contra míssils balístics, míssils de creuer, avions no tripulats i drons russos. «Ucraïna és un país gran, amb moltes ciutats, per la qual cosa necessitem accelerar per ser capaços d’ajudar-los a protegir encara més ciutats i més territori dels atacs terrorífics contra la seva població civil», va insistir ahir el polític noruec.