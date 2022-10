El pla d’Alemanya de crear un escut antimíssils europeu, que permeti blindar i reforçar el cel del Vell Continent, va rebre una empenta crucial ahir amb el suport formal de 14 països de l’OTAN i Finlàndia, concretat en els marges de la reunió de ministres de Defensa de l’Aliança Atlàntica a Brussel·les. L’impuls al projecte coincideix amb la recrudescència dels bombardejos. «Aquest compromís és més crucial encara ja que som testimonis dels despietats i indiscriminats atacs amb míssils de Rússia a Ucraïna, que maten civils i destrueixen infraestructures crítiques», va valorar l’OTAN.

De moment són 14 els països, particularment del nord i est d’Europa, els que han signat la seva intenció de sumar-se a l’anomenat «escut del cel europeu» (Sky shield en anglès): Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Noruega, Països Baixos, el Regne Unit i Romania. També ha signat la carta Finlàndia, el procés d’adhesió de la qual segueix pendent de ratificació en països com Hongria i Turquia.

Almenys de moment

En canvi, ni França, ni Itàlia ni Espanya s’han embarcat ara com ara en la iniciativa. «Espanya està col·laborant amb Alemanya en diversos projectes però, en aquest cas concret, entenem que la nostra participació en l’escut antimíssils OTAN és el procedent sense perjudici que més endavant, si ve una petició expressa d’Alemanya, l’atendríem», va explicar la ministra de defensa, Margarita Robles, sobre les raons per les quals Espanya no forma part, almenys de moment, del pla per crear un sistema europeu de defensa aèria i antimíssils a través de la compra conjunta d’equips de defensa aèria i míssils.

Tots dos sistemes de defensa aèria, el de l’OTAN i el promogut per Berlín, no són a ulls de l’Aliança incompatibles. «Els nous actius, totalment interoperables i perfectament integrats en la defensa aèria i antimíssils de l’OTAN, millorarien significativament la nostra capacitat de defensar a l’Aliança de totes les amenaces aèries i de míssils», va recordar el sotssecretari general aliat, Mircea Geoană, sobre una iniciativa que contribuirà a enfortir la defensa aèria i antimíssils integrada de l’OTAN.

Segons la ministra alemanya de Defensa, Christine Lambrecht, les primeres decisions sobre la compra de míssils Patriots i del sistema de defensa aèria IRIS-T, que desenvolupa l’empresa alemanya Diehl, es prendran «amb rapidesa» encara que sobre la taula també està la possibilitat d’adquirir un tercer sistema, l’israelià Arrow3 i altres sistemes de curt abast dissenyats per a protegir àrees més petites o combois militars.

Més enllà d’escenificar el suport a la iniciativa alemanya, la reunió ministerial va servir per accelerar l’enviament d’armament i equipament militar a Ucraïna, cosa que a les portes de l’hivern es fa més urgent. Els països aliats -EUA, Alemanya o França- s’han compromès en particular a enviar sistemes de defensa aèria mentre que Espanya, segons va anunciar el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va anunciar l’enviament de quatre llançamíssils Hawk per reforçar la defensa aèria. A més, en el marc del paquet d’assistència integral, que inclou combustible, roba d’hivern i subministraments mèdics, l’OTAN lliurarà «pròximament a Ucraïna» centenars d’inhibidors de drons.

«És molt important continuar proveint Ucraïna de material de tota mena. Per a això fem una crida a les indústries que han de proveir material, perquè puguin accelerar la producció», va dir Robles, que ha recordat que l’enviament d’armament per part d’Espanya ha estat continu, de la mateixa forma que s’ha proveït de material humanitari, i que el Govern ha ofert a la UE «que compti amb Espanya» en la missió d’entrenament als soldats ucraïnesos.

De la trobada també en van sortir nous advertiments a Moscou davant l’escalada de la retòrica nuclear. El secretari general de l’OTAN va tornar a advertir el Kremlin de les «conseqüències greus» que tindria l’ús d’armes nuclears a Ucraïna encara que va admetre que la possibilitat que els aliats responguin amb la mateixa moneda és «remota» encara que es prenen l’amenaça molt seriosament. «L’ús de qualsevol tipus d’arma nuclear canviaria fonamentalment la naturalesa del conflicte i tindria greus conseqüències», va insistir sense aclarir quina seria la resposta aliada.