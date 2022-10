L’accidentat procediment obert contra l’expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, pels delictes que podria haver comès en fraccionar contractes per a presumptament afavorir a un amic quan dirigia la Institució dels Lletres Catalans (ILC), sofrirà un nou retard. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha accedit a traslladar a la seva defensa el material informàtic intervingut per sotmetre’s a un nou examen pericial.

En una provisió el tribunal accepta ampliar en 10 dies el termini per presentar l’escrit de defensa, per procedir a la pericial informàtica que entén fonamental per al seu defensa, que exerceix l’advocat Gonzalo Boye. Fonts jurídiques assenyalen a El Periódico que és impossible de calcular quan pot estar tancat l’estudi, per la qual cosa el procediment es paralitzarà durant més temps de l’assenyalat per l’alt tribunal català.

L’expresidenta del Parlament ja va presentar un escrit en el qual sol·licitava la seva absolució. Es tractava d’un únic paràgraf, que deia textualment: «Disconformes amb els correlatius de l’acusació, no ha existit ni fraccionament de contractes, ni falsedats punibles ni decisions arbitràries pel que, sense que existeixin fets constitutius de cap delicte, no cal parlar d’autoria, ni de circumstàncies modificatives, ni de pena, ni de responsabilitat civil derivada d’un delicte que no s’ha comès, havent d’imposar les costes d’ofici». L’escrit es va interposar per prevenir no poder presentar-lo en el cas que no s’admetés la prova pericial ara acordada. Així es pretén qüestionar els correus electrònics en els quals l’informàtic Isaïes Herrero es vanava de la seva bona relació amb la llavors responsable de la ILC. El TSJC acorda facilitar-li la documentació «en el cas de ser cert que no se li hagués donat trasllat» i donar un nou termini per presentar una altra vegada l’escrit. El que ha descartat l’instructor és reclamar als Mossos la documentació que, segons la defensa, no apareix al procediment.