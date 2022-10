El nomenament de sis nous comissaris dels Mossos d’Esquadra, quatre dones i dos homes, ha provocat una topada entre el comissari en cap, Josep Maria Estela, i Interior. El xoc es va produir en la reunió que Estela i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, van mantenir divendres per decidir els nomenaments.

Segons fonts coneixedores del contingut de la trobada, l’elecció del cap del cos passava pel nomenament de quatre homes i dues dones, mentre que Interior apostava per quatre dones i dos homes. Tal com afirmen les mateixes fonts a ACN, Estela va traslladar a Interior que acceptava la seva proposta, però que no la compartia. Segons publica el diari Ara, citant fonts del seu entorn, Estela estaria valorant dimitir.

Aquesta topada arriba després de diverses informacions publicades sobre una crisi interna entre els comandaments del cos, en concret amb el número 2, Eduard Sallent.