Entre els assistents a la segona edició de la jornada de l’esport inclusiu organitzada ahir al centre de Manresa hi va ser el president d’honor d’ONAT Sports Fundation, el nedador Miguel Luque Ávila, que pot presumir de ser l’esportista paralímpic amb més medalles olímpiques d’Espanya. N’atresora vuit i ha anat a sis olimpíades: Sydney, Atenes, Pequín, Londres, Brasil i a les darreres, a Tòquio, on va aconseguir la medalla de plata.

Per a Luque, que va néixer amb una artrogriposi múltiple congènita que li va causar una malformació i l’obliga a anar amb cadira de rodes, la inclusió encara és una assignatura pendent en l’esport. «S’està intentant de mica en mica. Per això estem fent aquestes jornades inclusives, per tal que les persones amb discapacitat i sense fem esport junts, es pugui sensibilitzar i, alhora, perquè l’esport que fem les persones amb discapacitat es reconegui».

Insistia que «la inclusió és l’important. Està costant molt, però s’estan fent actes per sensibilitzar la gent i que veiem tots que l’esport és inclusiu». Explicava que a ell l’esport l’ha ajudat «com a persona, a esforçar-me cada dia, a tenir uns valors... És molt important poder-ne fer, i aquestes jornades inclusives per a qui tingui una discapacitat i per a qui no la tingui són la manera de mostrar-ho».