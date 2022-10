La mortalitat provocada pel càncer ha experimentat un fort descens gràcies a la prevenció, el diagnòstic precoç i els avenços terapèutics. Tot i això, en el càncer de pulmó, que és el responsable del major nombre de morts per tumors al món, el descens no és uniforme, atès que s’ha produït una disminució a escala mundial –que a Espanya de moment és només una estabilització– en la xifra de decessos d’homes i un fort increment de la mort de dones, que els experts atribueixen a la incorporació més tardana de la dona al tabaquisme. La taxa d’incidència de tumors als pulmons gairebé s’ha triplicat en dones des del 2001, segons recull l’informe «Les xifres de càncer a Espanya 2022»

«Abans la presència de dones amb diagnòstic de càncer de pulmó era anecdòtica i avui és una realitat cada cop més freqüent. És el drama que estem vivint i tenim la responsabilitat global de transmetre aquest missatge», reflexiona la doctora Rosario García Campelo, cap d’Oncologia de l’Hospital de la Corunya, que va llançar aquest advertiment en un seminari organitzat per la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i la farmacèutica MSD.

Les dades indiquen que les morts per càncer de pulmó en el sexe femení creixen a un ritme del 4% o 5% anual a Espanya (han passat de 2.262 a 5.072 del 2003 al 2019) i es calcula que «podria ser la primera causa de mort per càncer el 2025». Actualment, el càncer de mama és el tumor responsable de la mortalitat més gran en el sexe femení, per això molts esforços s’han dirigit a augmentar la conscienciació i la detecció precoç. Però en alguns països europeus, sobretot als nòrdics, el càncer de pulmó ja ha superat el de mama i es preveu també que a Espanya arribi a ser la primera causa de mort per càncer en les dones els propers anys.