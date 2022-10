Trenta-tres diputats. Aquest és el suport que té, almenys de moment, el nou govern de Pere Aragonès al Parlament. Després de la sortida de Junts de l’Executiu català s’ha posat fi a una coalició integrada per dues formacions independentistes que sumaven 65 diputats i s’ha format un govern recolzat només pels 33 parlamentaris d’Esquerra Republicana. És a dir, en un hemicicle de 135 escons, el Govern ha passat de tenir el 48,15% dels suports (65 de 135) al 24,44% (33 de 135) i, de quedar-se a tres diputats de la majoria absoluta (68), ara n’és a una distància de 35 escons.

L’actual govern de Pere Aragonès és el més feble de tota la història del Parlament. Tot i això, en una entrevista al programa Via lliure de RAC-1, Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, ha defensat la fortalesa del nou executiu en solitari d’ERC i ha insistit que, «en aquests moments, les majories són escasses a tot arreu, en altres latituds també». És cert això? Quina és la situació a les altres comunitats autònomes? Quin suport parlamentari tenen els diferents governs de la Unió Europea?

El nou govern és l’executiu amb menys suports parlamentaris de totes les comunitats autònomes (24,44%) i se situa gairebé 20 punts percentuals per sota del navarrès (44%), la segona administració autonòmica amb menys suport legislatiu. Els partits que integren el Govern de Navarra tenen 22 dels 50 escons del Parlament, malgrat constituir una coalició de tres formacions (PSOE, Geora Bai i Podem).

Per contra, els tres governs amb més suports a les seves respectives cambres autonòmiques són la coalició càntabra entre el Partit Regionalista de Cantàbria i el PSOE (60%) i els governs en solitari del PSOE a Castella-la Manxa (57,58%) i del PP a Galícia (56%).

A més, el govern de Pere Aragonès es caracteritza per ser un executiu en minoria i format per un sol partit (unipartidista), per això s’enquadra dins del tipus de govern menys habitual entre les comunitats. Només dues administracions autonòmiques més coincideixen amb aquestes particularitats: els executius del PSOE a Astúries i del PP a Madrid, però tots dos tenen un suport parlamentari superior (44,44% i 47,79%, respectivament).

Actualment, la forma de govern més habitual en les comunitats autònomes és un executiu de coalició amb majoria parlamentària (6), davant de les majories unipartidistes (4), les minories en coalició (4) i les minories unipartidistes (3), dins de les quals es troba Catalunya.

Si comparem el cas de Catalunya amb la situació dels governs de la Unió Europea, l’executiu d’Aragonès torna a ser el que té menys suport. El percentatge d’escons d’ERC (24,44%), l’únic partit que dona suport al nou govern, està per sota de la proporció de diputats del Partit Socialdemòcrata de Dinamarca (27,37%), l’única formació que dona suport al govern de la primera ministra Mette Frederiksen. Tot i això, la líder danesa ha convocat eleccions anticipades l’1 de novembre després que un dels seus majors aliats externs al govern amenacés amb una moció de censura.

El segon govern europeu amb menys suports és el govern xipriota (30,36%) i el tercer, el croat (43,05%). Per contra, els governs amb més suport parlamentari són l’executiu de Viktor Orbán a Hongria (67,84%), el romanès (63,33%) i l’eslovè (58,89%). A Espanya, la coalició entre PSOE (120) i Unides Podem (33) té el 43,71% dels escons al Congrés (153 de 350).

Actualment, a la Unió Europea, els executius unipartidistes en minoria com ara el d’Aragonès són la forma de govern menys freqüent. Només hi ha dos països (Dinamarca i Xipre) que encaixin amb aquestes característiques. En canvi, la forma més habitual de govern són les majories en coalició (11), davant de les minories en coalició (6) i les majories en solitari (4). Bulgària, Itàlia, Letònia i Suècia no s’inclouen al recompte perquè estan pendents de la formació d’un nou govern després de les darreres eleccions.