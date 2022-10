Atenció! Es busquen mecànics i professionals qualificats per a tallers a Espanya. Aquestes paraules podrien formar part d’un anunci de feina de qualsevol dels tallers mecànics operatius al país. Tanmateix, molt pocs s’hi interessarien, perquè gairebé totes les persones amb la formació necessària per treballar en un taller ja tenen feina. Aquesta podria considerar-se una bona notícia, però en realitat és un gran problema. «No hi ha prou professionals qualificats per al nostre sector», assegura Mario Pinilla, membre del comitè executiu de la Confederació Espanyola de Tallers de Reparació d’Automòbils i Afins (CETRAA).

Pinilla, també president de l’Associació d’Automoció (CETRAA Lleida), admet que aquesta problemàtica «no és nova, fa temps que s’arrossega» i lamenta que això «provoca que no podem donar el servei adequat per als clients». Malgrat que és fàcil trobar centres formatius on s’imparteixen cursos relacionats amb la mecànica, explica Pinilla, «no surten prou professionals cada any per cobrir les necessitats del sector».

Des de CETRAA no tenen quantificat el dèficit exacte de professionals, però Rogelio Cuesta, vicepresident de l’entitat, va afirmar rotundament al setembre que «si hi hagués 2.000 professionals més demà mateix, tindrien feina». Pinilla va més enllà. «La taxa d’atur al nostre sector és pràcticament del 0%. És molt curiós que hi hagi una taxa d’atur del 27% per als joves menors de 25 anys i que no se’ls vulgui orientar cap a un sector com el nostre». A més, tenint en compte que, com diu Enrique Fontán, president de CETRAA, «gairebé el 100% de l’ocupació als tallers és fixa» i com afegeix Pinilla, «no hi ha problemes de remuneració».

No obstant, la feina relacionada amb la mecànica no té el glamur que li podrien aportar aquests avantatges. «Es va vendre al seu dia com una feina en la qual t’embrutes, una feina ruda», diu Pinilla. Res més lluny de la realitat, insisteix el membre del comitè executiu de CETRAA. «És un sector que està a l’última tecnològicament i a més ara ve el cotxe elèctric. És constant l’evolució i l’aprenentatge, una professió que requereix dinamisme i predisposició a la formació contínua».

Des de CETRAA reiteren que la situació és preocupant i per això han posat en marxa accions que es complementaran en el futur amb més mesures orientades a cobrir les necessitats dels tallers. La primera és buscar talent estranger. Però aquesta mesura podria considerar-se pa per avui fam per demà i a CETRAA ho saben perquè, com a principal objectiu a llarg termini, volen que sigui talent local ben preparat el que cobreixi la feina als tallers espanyols.