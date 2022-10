L’epidemiòleg de l’Hospital Clínic Antoni Trilla va explicar ahir que és «possible» que en les pròximes dues o tres setmanes es detecti un augment «més significatiu» dels casos diagnosticats de covid-19 a Catalunya, tot i que espera que es mantingui el mateix patró fins ara, és a dir, més positius però menys ingressos hospitalaris. De moment, es tractaria d’un increment més lent que en altres estats europeus com França, Itàlia o Alemanya, països on hi ha un diferent grau d’immunització o tenen temperatures més baixes i ja fan més vida en espais tancats.

Amb tot, Trilla calcula que l’augment de casos a Catalunya serà més lent fins que no es concreti una pujada més important, en línia amb altres països europeus. «No es pot dir que seguirem el mateix patró, però el més lògic és que més tard o d’hora ens tocarà pujar també», va comentar el doctor Trilla. L’epidemiòleg de l’Hospital Clínic va confirmar que aquest any s’espera que també circuli el virus de la grip després que en els darrers dos anys estigués pràcticament desaparegut per la irrupció de la covid i les mesures d’autoprotecció de la població. Precisament, Trilla va apostar per mantenir l’obligatorietat de la mascareta al transport públic, una mesura que en general s’està complint «regularment», va dir. En aquest sentit, va dir que la situació actual, com per exemple el major ús del transport públic per l’actual context econòmic i la pujada dels virus respiratoris, ho fa més recomanable. «Ja que la tenim obligatòria, reforcem el fet que la gent la porti i ho entengui», va apuntar a l’entrevista al 3/24, en què va pronosticar que als centres sanitaris l’ús de la mascareta «va per llarg». Trilla va assenyalar que van apareixent noves subvariants de l’òmicron, però que «no preocupen» i que aquestes no han pogut desplaçar la variant dominant. En tot cas, va dir que és important seguir-les de prop però que no sembla que hagin de tenir repercussions rellevants als hospitals. Sobre la decisió de Salut d’administrar la vacuna als nens d’entre sis mesos i cinc anys, l’epidemiòleg de l’Hospital Clínic va donar suport a aquesta mesura i va dir que està basada en una experiència a Anglaterra en aquest sentit. Segons va comentar, es va demostrar que administrant la vacuna als infants s’evitaven els contagis als pares i als avis, a més dels mateixos menors. Aquesta setmana el Departament de Salut ha anunciat que la vacuna s’administrarà als infants a partir de l’any vinent.