El ventall d’escenaris que baralla ERC per aprovar els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023 és molt més ampli del que, públicament, s’ha dit fins ara. I inclou l’opció, fins i tot probable, d’un pacte amb el PSC, força que s’ofereix per a aquest menester des de fa setmanes.

Impossible determinar ara el percentatge de possibilitats, perquè encara falten per superar algunes pantalles perquè es donin les condicions, segons fonts republicanes han reconegut a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que l’opció està sobre la taula. «Com també hi és la pròrroga dels comptes». En tot cas, aquestes fonts veuen dificilíssim que aquest escenari es pogués dibuixar abans de les eleccions municipals.

Dificilíssim no és, no obstant això, impossible. De què depèn? D’un cúmul de qüestions, però amb una governant-les totes, com l’anell únic del Senyor dels Anells. I aquesta aliança es diu mesures antirepressives, és a dir, aprovar una sèrie de canvis legislatius per aconseguir uns efectes semblants a una amnistia. El context del llançament d’aquestes mesures és la taula de diàleg, un fòrum del qual ERC requereix extreure rèdits visibles i presumibles per frenar l’onada de desprestigi que Junts li ha dirigit.

Pagament a terminis

La no presentació per part republicana de l’esmena a la totalitat als Pressupostos Generals de l’Estat s’explica en bona part per l’amenaça velada del PSOE que el registre de la moció al Congrés podria fer saltar la mateixa taula de diàleg. I és que aquesta és l’alfa i omega de la relació d’ERC amb el PSOE. Per crear-la i mantenir-la viva, ni que fora amb respiració assistida, els republicans han anat apuntalant tota una legislatura de Pedro Sánchez. Amb la sola excepció de la reforma laboral, la resta de grans mesures ha tingut el seu plàcet. Una espècie de pagament a terminis. Cal recordar que a la reunió de la taula de juliol ja es va acordar que abans de Cap d’Any es posarien en marxa aquestes mesures desjudicialitzades.

Així, en el millor dels casos, si aquests avanços en la taula de diàleg «se sumessin a una negociació competencial profitosa en els pressupostos de l’Estat i el PSC, en els comptes catalans, deixés de defensar els interessos de la patronal es podria tancar un acord abans de les municipals», apunten fonts d’ERC. «Perquè si hi ha contrapartides potents no ens fa gens de por anar als comicis locals amb la foto de l’acord en la retina de l’electorat. Si li ho expliquem, la nostra gent ho entendrà», s’esplaia aquesta important veu republicana.

Però si les coses es mouen en paràmetres menys excepcionals, el més probable és que el temps del pacte arribi després de les eleccions en què PSC i ERC s’hauran batut, especialment en l’àrea metropolitana de Barcelona, feu socialista que ERC aspira no a conquistar, però sí a erosionar. La Diputació de Barcelona està en joc. «Tampoc creiem que els socialistes estiguin ansiosos per tancar un pacte amb l’independentisme poc abans de les eleccions del maig quan els barons del PSOE s’ ho juguen tot en les eleccions. Sobretot si l’entesa és doble, a Madrid i Barcelona», afegeixen fonts del partit. I és que ERC considera complerta la primera condició autoimposada per asseure’s amb el PSC a Catalunya, que era separar en el temps tots dos tràmits parlamentaris perquè no s’estableixi un avui per a tu, demà per a mi que portés el PSOE a caure en la temptació d’estalviar-se les mesures antirepressives.

I les paraules contundents d’Oriol Junqueras contra un pacte amb els socialistes, per haver «aplaudit fins a espellar-se les mans l’empresonament» dels polítics independentistes? «Aquestes paraules van servir per frenar tot immediatament, és a dir, posar límit al relat que la sortida de Junts significava l’entrada del PSC. Això hauria suposat deixar de posar el focus sobre els postconvergents en què als pressupostos es refereix. I la nostra primera opció és pactar-los amb ells. I hauran de detallar molt bé per què, amb la situació de crisi actual, i sent els pares intel·lectuals del projecte de comptes, no els secunden», exposa Esquerra.

I seguint amb les paraules de Junqueras, i com a explicació d’autoconsum per als seus militants, a ERC apunten que si es pacten els comptes amb el PSC és que s’ha satisfet la demanda republicana de fi de la repressió. És a dir, sosté aquesta lectura de part, haurien aconseguit «que els socialistes deixin de donar suport al 155 per convertir-se en una de les claus per posar el rellotge a zero i tancar judicialment els episodis de la tardor del 2017». Una altra cosa és que el PSC comparteixi aquesta lectura (la portaveu Alícia Romero va negar l’existència de cap mena de repressió a Espanya) i que Junts no tregui del calaix l’espantall del tripartit.

Amb tot, les fonts consultades avisen que l’anterior són càbales sobre el paper i que si alguna cosa ha demostrat la política catalana és que està subjecta a imponderables i a imprevistos. Situacions com la de dimecres, en la qual el PSC, que va votar en contra, i Junts, que es va abstenir, malgrat haver realitzat un dels seus consellers el redactat, van tombar la llei del pla estadístic, poden provocar, si es repeteixen, una destrossa en la vaixella. ERC es va indignar amb la devolució als armaris de la llei. Sobretot, quan, la setmana anterior, el text va recollir el suport unànime de tots els grups, exceptuant l’extrema dreta.

«És obvi que van voler, com a oposició, marcar terreny en alguna cosa que no té un impacte directe en el dia a dia dels ciutadans», apunta una font, i interpreta que el vot contra aquest pla suposa un avís a la intenció de Pere Aragonès, en cas de prorrogar els comptes, de portar via Parlament les ampliacions de crèdit que suplirien la falta d’uns nous pressupostos.