Des que té memòria, Sandra Bonache va al cementiri per Tots Sants, i creu que és important preservar el costum de portar flors als difunts.

Ha notat la pujada de preus de les flors aquest any?

Pagarem els rams quan els anem a buscar el mateix dia 1, perquè ja els hem encarregat. O sigui que encara no sé quant em costarà, però la veritat m’és igual el preu perquè és un dia molt especial per a mi i la família.

Venen cada any?

Sens falta. Penso que és molt important que no es perdi la tradició d’anar al cementiri, sobretot de cara a les generacions més joves. Els nens petits no poden viure d’esquena a la mort, jo sempre hi he portat la meva filla. Sempre venim el dia de Tots Sants, que a casa ens prenem com un homenatge als morts. També hi anem uns quants dies abans, per tenir tots els nínxols preparats.

Creu que això s’està perdent?

No ho tinc clar perquè veig moltes contradiccions. Per exemple, ara tothom celebra Halloween, però després a la gent li fa por venir al cementiri. Respecto totes les opinions, però crec que no ens pot fer por la mort.