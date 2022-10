Fa uns quants anys, Araceli Páez només havia de portar flors a un nínxol, però ara ja en són dos i això significa duplicar la despesa en flors.

Com ha rebut l’augment de preu de les flors aquest any?

Doncs la veritat sí que afecta, perquè ara tenim dos nínxols i això ens suposa una despesa molt més gran que quan només en teníem un.

Quant calcula que es gastarà?

Molts diners, tenint en compte que un ram de sis roses et pot costar fins a quaranta euros.

Sempre compren roses?

Amb aquests preus, el que hem decidit aquest any és anar a buscar rams més senzills amb flors variades, que surten molt millor. Penso que el més important és portar el detall del ram, no el preu. No crec que als morts els importi gaire quant t’has gastat per Tots Sants.

Cada any venen el dia 1?

Abans sempre ho fèiem, però ara venim uns dies abans perquè l’efecte és el mateix i s’hi està molt més tranquil. El dia del festiu hi ha massa rebombori i arribes a casa amb mal de cap en un dia que se suposa que és per recordar els més estimats que ja no hi són.