Queden quatre dies perquè arribi oficialment el Black Friday i la paraula torna a ser incertesa. Per tercer any, aquesta campanya d’ofertes i descomptes que molts comerços han començat a principis o meitat de novembre arriba al seu gran divendres amb perspectives agredolces. D’una banda, l’optimisme dels grans comerços; de l’altra, el pessimisme de les enquestes d’intenció de despesa; i, al mig, la inflació.

Grans magatzems, centres comercials i establiments de zones turístiques s’han mostrat convençuts fins ara que la campanya serà més que bona. En primer lloc, perquè a principis de mes encara no havien detectat la reducció dràstica del consum que es preveia per a després de l’estiu, de manera que la intuïció els deia que tot seguiria així. També perquè el temps comença a canviar, un fenomen que esperen que animi la compra de roba d’hivern acumulada per la prolongació de la calor. Finalment, precisament per la inflació: davant d’una situació econòmica que amenaça el poder adquisitiu del potencial client, el descompte es pot fer molt més atractiu.

La qüestió és que la situació no para de complicar-se. Fa diversos dies, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va confirmar que el mes havia començat amb l’alça de preus més pronunciada per a l’alimentació en gairebé 30 anys. I són els productes que més afecten el consum de les llars.

Més prudència

«En aquest context, i amb l’amenaça d’una recessió imminent, arriba un Black Friday on les famílies seran molt més prudents a l’hora de fer alguna compra», exposa el comparador de preus Idealo després de fer una enquesta de projecció de consum al Black Friday. S’hi mostra que el 41% dels consumidors no tenen intenció de comprar res durant aquestes dates, i que bona part dels que sí que ho faran pretenen gastar menys que l’any passat. Mentre que aleshores la despesa mitjana va ser, segons aquesta plataforma, de 271 euros, aquest any el 49% assegura que preveu menys de 200 euros.

La consultora Tandem Up arriba a una conclusió semblant. Les dades que maneja mostren una porció molt més gran de gent disposada a comprar (85%), però també amb menor volum de despesa que altres anys. L’estimació per al 2022 és una mitjana de 183 euros, una xifra inferior als 200 euros que anticipaven els mateixos informes de l’any passat o abans de la covid.

El comparador financer Banqmi redueix encara més la xifra: la despesa mitjana estarà en els 123 euros, el nivell més baix des que l’empresa elabora l’enquesta. Fins i tot Adevinta, propietària de portals com Milanuncios, Coches.net i Motos.net, que ofereix dades una mica més optimistes –més gent incrementant despesa (26%) que reduint-la (18%)–, conclou que la majoria mantindrà com a màxim la mateixa despesa que el 2021.

«Estem en un moment molt complex, molt afectat pel context de crisi energètica, inflació i per un escenari d’incertesa que genera ansietat: la gent comença a adonar-se que cada cop té menys poder adquisitiu», exposa el professor de màrqueting a Eada Business School Martín Vivancos. «Aquí és on ve la dualitat», indica, i davant aquesta situació anticipa dues possibles reaccions: la reducció de les compres o el consum desenfrenat emparat sota la sensació que és merescut després de tants mesos de complicacions. «Pot passar que vingui una època com el Black Friday i el consumidor es llanci», concedeix Vivancos, que realment està convençut que un menor poder adquisitiu frenarà el consum compulsiu.

«L’objectiu del Black Friday és atreure’t cap a la compra compulsiva», coincideix la professora dels estudis d’Economia i Empresa de la UOC Ana Isabel Jiménez Zarco. «Però la situació actual que tenim no és la mateixa que fa un any o dos, i això es fa palès en el consum», afegeix.