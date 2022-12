«Esperava vendre menys, ha estat tota una sorpresa»

Després de molts anys venint a la fira, la veïna de Cornellà de Llobregat no preveia que la primera jornada de la Fira de Santa Llúcia anés tan bé

Pel que fa a les vendes, com ha anat el primer dia de fira?

Molt millor del que m’havia imaginat, sincerament. Esperava vendre menys, ha estat una sorpresa el fet que la gent encara pugui comprar articles que no són imprescindibles.

Quin és l’atractiu més gran de la seva parada?

El producte en si, són coses que només trobem per Nadal i suposo que l’esperit de l’època és el que empeny les famílies a comprar. I encara més si hi ha un infant que s’ha encapritxat d’alguna de les figures de la parada.

Què és el que més es ven?

Les figures petites que es poden posar al pessebre. Són coses que tampoc suposen una despesa gran per a les famílies i la veritat és que solen fer molta gràcia, tant als nens petits com als pares. Els tions també es venen molt, però les coses que són més grans i més cares no tenen tanta sortida, però estic molt satisfeta.