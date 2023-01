És una crisi llargament anunciada, però que comença a notar-se a cada vegada més sectors del mercat laboral d’Alemanya. Si fa 10 anys eren sobretot les anomenades professions MINT –matemàtics, informàtics i científics– les que patien la falta de mà d’obra, cada vegada és més habitual que escoles bressol, hospitals o les forces de seguretat alemanyes reconeguin seriosos problemes per cobrir els llocs vacants.

«Postula’t. Parlar alemany de manera fluida és indispensable», anima l’audiència un anunci de la policia de Berlín difós per xarxes socials i diferents plataformes d’àudio. El cos policial de la capital alemanya té cada vegada més empleats amb diferents colors de pell, reflex d’una ciutat diversa.

Però Berlín està lluny de ser representatiu de la resta d’Alemanya. La capital federal, amb la seva dinàmica economia i la seva àmplia oferta cultural, és un pol d’atracció per a joves de desenes de països tant d’Europa com d’altres continents. Mentre Berlín guanya població, la majoria de regions d’Alemanya envelleix a causa d’una taxa de natalitat anual que amb prou feines supera els 1,5 nens per dona.

La crisi de natalitat va començar a Alemanya occidental ja a inicis de la dècada dels 70. La República Federal va deixar llavors enrere els anys de l’anomenat baby-boom de postguerra –des del 1945 fins a finals dels 60–, quan la natalitat va arribar a superar els 2,5 nens per dona. La desapareguda República Democràtica Alemanya –socialista i oriental– també es va sumir en aquesta crisi després de l’enfonsament de la Unió Soviètica i la reunificació alemanya el 1990. La taxa de natalitat dels territoris orientals va tocar fons el 1993 amb menys d’un nen per dona en una societat que preferia no portar descendència al món davant la incertesa econòmica i vital a la qual s’enfrontava.

Després de la reunificació, la taxa de natalitat de les dues Alemanyes va anar aparellant-se fins a fregar els 1,5 nens per dona durant l’última dècada. Malgrat les ajudes públiques que intenten fomentar la maternitat i la paternitat, la taxa es manté estable i sense aparences que hagi de créixer a curt i a mitjà termini. La xifra és insuficient per fer front al «canvi demogràfic», com han batejat el fenomen alguns experts. La potència industrial d’Alemanya s’acosta així a l’abisme d’una crisi demogràfica que posa en perill el seu model econòmic i el seu estat del benestar.

Ocupació rècord

El 2023 va començar amb una bona notícia: l’anomenada locomotora econòmica europea va tancar l’any passat amb més de 45 milions de persones amb feina, xifra rècord des del 1990, segons va anunciar l’Oficina Federal Estadística (Destatis). La notícia té, tanmateix, lletra petita: aquestes bones xifres es deuen en bona mesura a la immigració que va aconseguir integrar-se al mercat laboral. I fa temps que economistes i demògrafs adverteixen que el flux migratori que rep Alemanya és insuficient per equilibrar la pròxima jubilació dels últims baby-boomers que encara treballen.

Destatis calcula que el mercat laboral alemany perdrà fins al 2035 entre 1,6 i gairebé cinc milions de treballadors. Les projeccions de l’Institut per a la Investigació de l’Ocupació -IAB en les seves sigles en alemany, dependent de l’Agència Federal d’Ocupació- són més pessimistes: el potencial de persones en edat activa podria caure més de set milions fins al 2035. Aquesta pèrdua podria fregar els nou milions el 2060. L’IAB condiciona aquesta evolució a un factor fonamental: l’arribada d’estrangers, l’únic recurs amb què Alemanya pot combatre a curt i a mitjà termini els efectes de la crisi demogràfica.

Un estudi publicat el 2021 per l’IAB dibuixa quatre escenaris: el primer planteja un país sense immigració addicional, que suposaria una pèrdua de més de set milions de persones en edat laboral i deixaria un mercat laboral amb poc més de 31 milions de persones el 2060; el segon planteja un país sense immigració addicional, però amb l’activació de mà d’obra ja existent, cosa que suposaria una pèrdua de gairebé 4,5 milions de persones en edat laboral fins al 2035 i un mercat laboral amb menys de 35 milions de persones el 2060; el tercer escenari dibuixa una Alemanya amb una immigració anual neta de 100.000 persones, xifra que deixaria una població activa d’uns 44 milions de persones el 2035 i un mercat laboral amb una població activa de menys de 40 milions el 2060; el quart i últim escenari projecta una immigració anual neta de 400.000 persones, que augmentaria la mà d’obra disponible fins als 47 milions de treballadors potencials el 2035 i deixaria un mercat laboral amb gairebé 48 milions de persones disponibles el 2060.

En resum, l’actual evolució demogràfica d’Alemanya, sense una migració neta positiva i constant d’almenys 100.000 persones a l’any, projecta una potència industrial amb un mercat laboral amb menys de 35 milions de persones disponibles el 2060 –és a dir 10 milions menys que la població activa amb què va tancar Alemanya el 2022– i en tendència descendent.

«Sí, sens dubte necessitem immigració addicional, tot i que jo no confiaria únicament en això. D’una banda, intentaria que la gent que ja és aquí es quedi –perquè la taxa d’emigració entre els estrangers és considerablement superior a la dels alemanys– i, d’altra banda, animaria la gent que ja treballa que ho faci més temps», diu Doris Sönlein, analista d’IAB. «Per exemple, hi ha dones que treballen a temps parcial, com jo mateixa, a qui potser els agradaria fer-ho més hores. També hi ha gent que vol continuar treballant en lloc de jubilar-se», afegeix.

La crisi demogràfica d’Alemanya no només amenaça el mercat laboral. Menys gent cotitzant suposa també un impacte directe en el sistema de pensions –que funciona sota el principi de solidaritat intergeneracional: la població activa paga la jubilació de les persones grans–, menys ingressos en forma d’impostos per a l’Estat, una probable disminució de la competitivitat d’Alemanya com a potència industrial i fins i tot una pèrdua del pes geoestratègic al tauler internacional.

I malgrat que Alemanya necessita més estrangers –i que les primeres onades migratòries ja van arribar a les dècades dels 50 i 60 des de Turquia, Espanya o Ità- lia–, el país segueix ancorat en un debat sobre si és un país de migració o no. L’últim episodi d’aquesta sempiterna discussió és la polèmica generada pels disturbis registrats a diferents ciutats del país el dia de Cap d’Any. Polítics i mitjans, predominantment de centredreta i ultradreta, van voler veure en la fallida integració d’estrangers –especialment d’origen àrab i musulmà– la raó principal dels disturbis. El fàcil accés a la potent pirotècnia o l’exclusió social que pateixen els barris conflictius van quedar en segon pla.

«A les sis del matí, quan la majoria de la gent encara estava amb ressaca de la nit de Cap d’Any, nosaltres ja estàvem desperts, vam pregar i després ens en vam anar a netejar i retirar escombraries dels carrers de 280 comunitats de tot el país. Això és el nostre compromís amb Alemanya», explica Scharjil Ahmad Khalid, imam de la comunitat musulmana Ahmadi, branca heterodoxa i reformista de l’islam amb arrels al Pakistan, on estan perseguits.

Scharjil va néixer el 1994 a l’estat federat de Hesse, a l’oest d’Alemanya. Els seus pares van arribar des del Pakistan a la dècada dels 80 fugint de la persecució. Després de completar l’educació secundària, va estudiar teologia islàmica i es va convertir en imam de la seva comunitat a Berlín. Parla un alemany sense accent estranger, té passaport alemany i una feina estable, paga els seus impostos, és pare d’un fill i es declara patriota alemany.

Es pot dir, per tant, que Scharjil és un exemple d’integració. Però fins i tot així, s’enfronta a discursos que l’exclouen de la ciutadania en un país en el qual certs sectors continuen diferenciant entre «ser alemany» i «tenir passaport alemany» des d’una perspectiva etnicista.

«El trist és que també hi ha immigrants que ho veuen així. Per exemple, tinc amics de Polònia i Croàcia. Quan es juga la Copa del Món i els dic que la guanyarem, ells responen: ‘Què vols dir que la guanyarem? Tu tampoc ets alemany’», explica l’imam.

L’actual Govern federal, format per socialdemòcrates, verds i liberals, vol reduir les barreres que impedeixen que Alemanya atregui més migració i mantenir la majoria dels estrangers que són al país. La primera mesura és fer més fàcil l’accés al passaport: en el futur només serà necessari haver viscut cinc anys consecutius a Alemanya, en lloc de vuit. A més, aquelles persones procedents de fora de la UE no hauran de prescindir del seu passaport original. La segona mesura preveu reduir la burocràcia per a l’homologació de títols acadèmics i professionals estrangers, un altre dels grans obstacles que dificulten la integració d’immigrants al mercat laboral.

Les teories conspiranoiques

Alguns polítics de l’oposició conservadora acusen el Govern de «regalar» la ciutadania i obrir la porta a la immigració massiva. En el cas de la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD), el discurs arriba en alguns casos a la conspiració del «gran reemplaçament»; és a dir, que el Govern està reemplaçant de manera sistemàtica i voluntària la població cristiana i blanca per pobles no europeus de cultura islàmica. Alemanya s’enfronta, per tant, a la paradoxa que una solució a la seva crisi demogràfica es converteixi en un assumpte amb què una part de l’espectre polític agita la por amb finalitats electoralistes.

La comunitat d’Ahmadi és exemple d’aquesta paradoxa. Membres de la comunitat musulmana, amb més de dues dècades de residència al país, estudis i un perfil demanat al mercat laboral, poden rebre una ordre d’expulsió al Pakistan si així ho decideix un jutge. Scharjil Ahmad ho resumeix així: «Malbaratar tant de talent és una vergonya per a aquestes persones, però, sobretot, una vergonya per a Alemanya».